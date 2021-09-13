Минфин Беларуси отчитался об исполнении бюджета за 7 месяцев 2021 года. На июль в нашей стране традиционно приходится период уплаты квартальных налогов, сообщает сайт banki24.by





После их поступления фактическое наполнение казны резко улучшается. Июль 2021 года не стал исключением из общего правила. За этот месяц профицит республиканской казны составил 1,064 млрд BYN, а профицит казны сектора госуправления — 2,047 млрд BYN.





Справочно: профицит — это ситуация, когда доходы бюджета выше его расходов. Соответственно, дефицит — это отрицательная разница доходов и расходов.





Бюджет сектора госуправления включает в себя республиканский и местные бюджеты, а также бюджет Фонда соцзащиты. Но квартальные налоги на то квартальные, что бывают раз в 3 месяца.





Судя по всему, это понимают и чиновники, и они не спешат улучшать прогнозные показатели по дефициту казны на конец года.





Сравните: по закону о республиканском бюджете на 2021 год дефицит центральной казны был запланирован на уровне 4,047 млрд BYN. Однако после нескольких уточнений данный план по дефициту разросся до 6,052 млрд BYN.





По итогам добавления июльской отчетности Минфин сделал уточненный план даже более пессимистичным — предыдущий показатель был равен 6,006 млрд BYN. Уточненный план по дефициту казны сектора госуправления составил 5,825 млрд BYN.





Как видно, Минфин не спешит верить в успехи лета и сохраняет осторожный подход. На 1 августа 2021-го фактический дефицит республиканского бюджета составил 498 млн BYN. Впереди добавление цифр за август и сентябрь. Они не относятся к месяцам, в которые массово уплачиваются квартальные налоги.





Поэтому с высокой вероятностью реальный дефицит казны вернется к увеличению. По крайней мере, так регулярно было в предыдущие годы и еще не заметно предпосылок к иному ходу событий.





В 4 квартале бюджетные расходы традиционно достигают годового пика. Также часто в конце года власти оказывают массированную финансовую поддержку госсектору. Все это негативно отражается на сбалансированности казны.





На исходе года к негативу может добавиться фактор западных санкций. СМИ уже рапортуют о первых трудностях с транзитом грузов белорусских экспортеров через порты стран Евросоюза.







