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Польша ограничила прием нефти по северной ветке "Дружбы"

Польша с 11 по 14 сентября ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" из-за заполненности хранилища НПЗ Шведт, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"С 11 по 14 сентября введено ограничение на прием по северной ветки магистрального нефтепровода "Дружба" на Адамовой Заставе польской стороной из-за полностью заполненного хранилища НПЗ Шведт", - сказал Демин, его цитирует агентство ТАСС.

На прошлой неделе Демин сообщал, что "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по "Дружбе" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса - Броды".
Источник: smartpress.by
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