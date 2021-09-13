Торги в понедельник завершились для белорусского рубля укреплением к евро и российскому рублю. Корзина валют подешевела ещё на 0,07% уже пятый раз подряд до минимума за 13 дней.





Курс доллара вырос на 0,0048 BYN до 2,5047 BYN/USD и оставил минимум почти за четыре недели.





За предыдущие два дня доллар подешевел на 0,0195 BYN.





Курс евро упал ещё на 0,0077 BYN до 2,9527 BYN/EUR и оказался на минимуме за 19 дней.





Евро дешевеет уже четвёртые торги подряд. Его потери за это время составили 0,0367 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0053 BYN до 3,4303 BYN/100 RUB — минимума почти за две недели.





За последние семь дней рубль РФ подешевел уже шестой раз. Сотня российских рублей за это время подешевела на 0,0228 BYN.





Итоги недели 6 — 10 сентября 2021 на валютном рынке Беларуси

Прошедшую неделю белорусский рубль записал себе в плюс — он подорожал ко всем валютам, но неделей ранее евро и российский рубль подорожали сильнее:





курс доллара −0,0124 BYN (−0,49%);

курс евро −0,0219 BYN (−0,73%);

курс российского рубля −0,0159 BYN (−0,46%);

корзина валют −0,53%.





Московская биржа

Центробанк России сегодня поднял официальный курс доллара на завтра на 32 копейки до 73,0841 RUB/USD и оставил минимума почти за 2,5 месяца с 1 июня 2021.





Официальный курс евро назавтра, наоборот, опустился, но всего на 3 копейки до 86,1150 RUB/EUR.





Итоги недели 6 — 10 сентября на валютном рынке России





Российский рубль уже вторую неделю дорожает к доллару и евро:





курс доллара −0,0945 RUB (−0,13%);

курс евро −0,3888 RUB (−0,45%);