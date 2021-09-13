ЕАБР указывает, что рост цен также поддерживают повышенные инфляционные ожидания, глобальные задержки поставок, подорожавшее продовольствие и сырье на мировом рынке.





Месячная инфляция в августе составила в Беларуси 0,2%, а в годовом выражении ее темпы, как и в июле, остались на уровне 9,8%.





«Снижение урожая зерна (на 19% г/г по состоянию на 10 сентября) может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года. В результате мы ожидаем сохранения годовой инфляции вблизи текущего уровня вплоть до ноября включительно и ее некоторого замедления в декабре», — считают в ЕАБР.