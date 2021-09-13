Об этом пишет портал Interia.pl.





Польша стала трудовым хабом для людей, которые хотят найти работу в Европе. Уже в 2019 году Евростат объявил, что страна приняла большинство иностранцев из-за пределов ЕС. И, несмотря на пандемию, статистика растет.





В первом полугодии 2021 года в регистр офиса по трудоустройству внесено 998 тысяч заявлений о приеме на работу сотрудников с Востока. Это на 63% больше, чем год назад, когда разразилась пандемия, и на 18% больше, чем в первой половине 2019 года. Однако рабочих из Украины не хватает.





Альтернатива — это сотрудники из Беларуси, которых, по оценке специалистов кадровой службы, Польша может привлечь около полумиллиона. Как это ни парадоксально, политические изменения в Беларуси могут быть в экономических интересах Польши, поскольку часть людей мотивирована уехать.





Присутствие белорусов на польском рынке труда позволит не только сократить кадровый дефицит, но также является элементом построения польской экономики и создания ее преимуществ для привлечения инвестиций.





По оценкам экономистов Credit Agricole, ВВП Польши на 2-3% выше, благодаря иностранцам, зарегистрированным в ZUS. Конвертируя это напрямую в злотые, Польша получит к ВВП от 40 до 60 миллиардов злотых.





«Барометр польского рынка труда» показывает, что почти в два раза вырос процент работодателей, нанимающих работников из Беларуси. В начале 2021 года такие декларации предоставили 6% компаний, тогда как в предыдущем выпуске исследования — 3,7%.





Наибольший спрос на белорусов наблюдается в промышленности — почти каждая десятая компания указывает, что нанимает их. В предпочтениях после украинцев — белорусы и грузины. Работодатели чаще всего называют их среди тех, кого они хотели бы искать в качестве сотрудников в ближайшие 12 месяцев.





Данные Евростата показывают, что в 2019 году гражданам стран, не входящих в Евросоюз, были выданы первые 3 миллиона видов на жительство. На Польшу приходилось до четверти всех документов этого типа (724 тысяч), что является наибольшим количеством среди всех стран ЕС. В основном это были виды на жительство с целью работы — 625 тысяч, из них 551 тысяч были выданы гражданам Украины.





Согласно статистике Управления соцстрахования (ZUS), в июне этого года было зарегистрировано 819 тысяч иностранцев — на 100 тысяч больше, чем в январе. Если говорить о количестве выданных разрешений на работу, то в первом полугодии 2021 года их было 232 тысячи, то есть на 34 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Больше всего разрешений на работу получили украинцы — более 159 тысяч, то есть 68% от общего количества. На втором месте — граждане Беларуси – им выдано более 16,500 тысяч разрешений, что более чем на 4,3 тысячи выше, чем годом ранее.