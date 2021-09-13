"Рост цен поддерживают повышенные инфляционные ожидания, глобальные задержки поставок, подорожавшее продовольствие и сырье на мировом рынке", — отмечают эксперты банка.





Дополнительным инфляционным фактором в ближайшие месяцы может стать невысокий урожай зерна. С учетом всех этих факторов эксперты банка ожидают сохранения годовой инфляции на уровне около 10%. Это показатель, по их оценкам, будет держаться вплоть до ноября. Лишь в декабре возможно некоторое замедление роста цен.





В июле Национальный банк Беларуси в очередной раз скорректировал свой прогноз по инфляции на 2021 год — 9%. Изначально власти рассчитывали, что инфляция в 2021 году не превысит 5%. Затем в апреле Нацбанк скорректировал прогноз до 7,5%. Но и он продержался всего квартал.