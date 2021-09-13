За год цены в Беларуси выросли почти на 10%
В августе инфляция составила 9,8% по отношению к ценам августа прошлого года, говорится в сообщении Евразийского банка развития. Такое же соотвношение было и в июле.
"Рост цен поддерживают повышенные инфляционные ожидания, глобальные задержки поставок, подорожавшее продовольствие и сырье на мировом рынке", — отмечают эксперты банка.
Дополнительным инфляционным фактором в ближайшие месяцы может стать невысокий урожай зерна. С учетом всех этих факторов эксперты банка ожидают сохранения годовой инфляции на уровне около 10%. Это показатель, по их оценкам, будет держаться вплоть до ноября. Лишь в декабре возможно некоторое замедление роста цен.
В июле Национальный банк Беларуси в очередной раз скорректировал свой прогноз по инфляции на 2021 год — 9%. Изначально власти рассчитывали, что инфляция в 2021 году не превысит 5%. Затем в апреле Нацбанк скорректировал прогноз до 7,5%. Но и он продержался всего квартал.
09:56 13/09/2021
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