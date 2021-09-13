







Он подчеркнул, что существующие в Минске долгострои появились пять лет назад, когда шло активное строительство жилья в белорусской столице и для этого выделялись площадки.





По его словам, на данный момент строить жилье могут лишь госорганизации, обеспечивающие своевременный ввод.





"Думаю, что в течение следующего года полностью обеспечим ввод жилья, которое являлось долгостроями. Кроме жилья есть объекты нежилого строительства – административные здания, их в городе осталось 187. Принято решение Мингорисполкома, в котором мы установили по каждому объекту порядок, сроки возведения. В этом году мы обеспечим 112 таких долгостроев. Все остальные – в следующем году", – сказал Кухарев.





Мэр Минска добавил, что сейчас стоит задача не допустить перенаселения города, так как он должен быть комфортным для проживания. Он также в связи с этим отметил уменьшение числа жилья, которое строится, так как территории Минска становится все меньше.





"Практически за пять лет в два раза происходит уменьшение. Те 600 тысяч квадратных метров жилья, которые запланированы, они будут в этом году введены", - добавил Кухарев.