Потенциальные риски для белорусской экономики от санкций со стороны стран Запада трансформируются в фактические в конце текущего — начале следующего года. Такой прогноз содержится в очередном обзоре Центра экономических исследований BEROC.





В зависимости от интенсивности воздействия санкций уже в 2021 году наиболее вероятным диапазоном темпа прироста ВВП экспертам «видится 1,7—2,4%».





Подчеркивается, что наибольший негативный макроэкономический эффект стоит ожидать от санкционных пакетов Великобритании и ЕС, которые предполагают запрет либо ограничение экспорта белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений. Если исходить из различных трактовок исходных положений документов, эти санкции могут затронуть от 10 до 13,5% всего белорусского экспорта, считают авторы обзора.





В таком случае потенциальные потери от них составляют около 6% ВВП в течение двух-трех кварталов после начала их реального действия, уверены эксперты. Впоследствии за счет отраслевых взаимосвязей и объективных ограничений в использовании динамики обменного курса для сглаживания их эффекта потери могут возрастать вплоть до 10% ВВП, считают эксперты.





По мнению экономистов BEROC, если властям не удастся переориентировать на другие направления попавший под санкции экспорт, «существенный спад ВВП приведет и к финансовому стрессу, который с учетом финансовых санкций с большой вероятностью трансформируется в полномасштабный финансовый кризис».





Э фект от санкций, введенных США, в обзоре назван не очень очевидным «в связи с особым механизмом их реализации и подлежащим детализации положениям».





Ключевой причиной роста ВВП Беларуси по итогам января—июля текущего года на 3,3%, по мнению экспертов, стала «реинкарнация внешнеторгового чуда», наблюдаемого в первые месяцы года. При этом отмечается, что ценовая конкурентоспособность белорусских производителей хоть и незначительно, но возросла.





В обзоре выделяется несколько причин «экспортного бума». Во-первых, на фоне повсеместного роста цен белорусские производители могут сдерживать их для своей продукции, получая ценовое преимущество, что актуально, например, для продукции деревообработки, черных металлов, текстиля, обуви, шин. Во-вторых, глобальный ценовой шок на продовольствие породил рост спроса на продукцию смежных отраслей. Такой эффект выгоден производителям минеральных удобрений, продукции сельхозмашиностроения.





Также наиболее конкурентоспособные производители, по мнению аналитиков, смогли закрыть ниши, возникшие на фоне сбоев предложения в период пандемии коронавируса. Это касается, в частности, приборостроения и производства мебели. Кроме того, до привычного уровня восстановились физические объемы экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений.





В BEROC, однако, придерживаются мнения, что бурный рост экспорта остается временным явлением и не претендует стать «новой нормальностью».





Центр BEROC начал свою деятельность в 2008 году как совместный проект Стокгольмского института переходных экономик (SITE) и Экономического образовательного и исследовательского консорциума (EERC) при финансовой поддержке Шведского агентства по развитию (SIDA) и Фонда Евразия (East Europe Foundation). Является одним из ведущих белорусских независимых академических исследовательских центров.





В связи с преследованиями со стороны властей в июле этого года специалисты организации теперь работают в Киеве.







