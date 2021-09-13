+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Хакеры нашли "черный вход в банки": атакуют поставщиков

Киберпреступники все чаще атакуют не сами банки, а их поставщиков и участников экосистем, сообщает «КоммерсантЪ».



Масштабы атак при этом растут. В августа нападали на конкретные IP-адреса, а сейчас — на более чем 250 адресов одновременно. Тенденция смещения атак от банков в сторону их партнеров была замечена еще в июле. Доля таких случаев достигает 40%.

Целями таких демаршей может быть нанесения урона имиджу банка. Возможно, их проводят и для маскировки каких-то других киберпреступлений. Службы безопасности могут отвлечься и на заметить основной атаки.
OL
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]