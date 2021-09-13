







Масштабы атак при этом растут. В августа нападали на конкретные IP-адреса, а сейчас — на более чем 250 адресов одновременно. Тенденция смещения атак от банков в сторону их партнеров была замечена еще в июле. Доля таких случаев достигает 40%.





Целями таких демаршей может быть нанесения урона имиджу банка. Возможно, их проводят и для маскировки каких-то других киберпреступлений. Службы безопасности могут отвлечься и на заметить основной атаки.