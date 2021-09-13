











Выходит, что политические разногласия между двумя странами и западные санкции не помешали поставкам. Однако директор «А-95» Сергей Куюн сказал «Ежедневнику» , что определенные сложности с расчетами все же имеют место быть.





По данным «А-95», БНК также утвердилась в качестве абсолютного лидера по отгрузкам бензина в Украину. За восемь месяцев текущего года компания поставила 609 тыс. тонн бензина, что на 13% выше прошлогоднего показателя (539,4 тыс.). Таким образом, на Беларусь приходится 75% всего импорта бензинов по итогу января-августа 2021 года.





Импорт дизельного топлива от БНК за отчетный период показал рост в 37% и составил 1,75 млн тонн. Наибольший объем ресурса в адрес украинских контрагентов был отгружен в августе - 275 тыс. тонн, наименьший в мае - 143 тыс. тонн. Доля Беларуси в общем доле импорта дизтоплива составила более 40%.





Сокращение поставок происходило на фоне введения американский санкций в отношении «Нафтана» и ремонтных работ на Мозырском НПЗ, которые завершились в начале июля. При этом уже в августе белорусские поставщики вышли на плановые поставки, а также начали догружать объемы, которые были законтрактованы ранее.





В итоге доля белорусского топлива в импортных поставках на украинский рынок выросла с 39% в январе-августе 2020 года до 49% в � �варе-августе 2021 года.





Директор «А-95» Сергей Куюн отметил, что рост поставок белорусских нефтепродуктов в первые восемь месяцев текущего года обусловлен двумя моментами.





«В этом году снизились поставки топлива из России. Его заменили белорусы. Последние годы всегда так было. Если проблемы у одних, их место занимают другие, - отметил эксперт. – Плюс был эффект низкой базы. В первом квартале 2020 года у Беларуси были сложности с покупкой российской нефти. Тогда белорусы урезали квоты на поставку топлива в Украину наполовину».





Помимо политических заявлений были опасения и по поводу действий западных санкций. В первую очередь это касалось «Нафтана», против которого 3 июня США возобновили ограничения. Проходили сообщения, что крупные российские нефтяные компании прекратили поставки сырья на завод в Новополоцке.





«Традиционно наибольшие поставки нефтепродуктов идут в Украину с Мозырского НПЗ. Что касается «Нафтана», то поставки [после введения санкций] сильно не изменились, осуществляются в прежних объемах. Не знаю, как на других направлениях, но на украинском у них проседания не замечено, - рассказал Куюн. - В последнее время у украинских компаний постоянно возникают проблемы с валютными расчетами за белорусское топливо. Некоторые так и не нашли способов обойти санкционные ограничения со стороны европейских банков, поэтому сейчас мы наблюдаем переход на расчеты в гривне через «БНК-Украина». Видимо, далее компания нашла способ рассчитываться с материнской структурой».





По словам эксперта, сейчас для Беларуси Украина остается, по сути, единственным эффективным рынком сбыта. Есть потенциал увеличить поставки в случае закрытия европейского рынка.





«Я вижу намерения значительно нарастить поставки в Украину, что мне представляется весьма рискованным. В 2021 году белорусские поставки выросли на 30%. Дальнейшее наращивание может довести долю Беларуси на украинском рынке до 50% как по бензину, так и дизтопливу. Думаю, это вызовет большое недовольство как на рынке, так и в политикуме. Сегодня мы наблюдаем восстановление крупнейшего НПЗ страны «Укртатнафта», который нарастил с августа переработку нефти до максимального уровня и имеет планы по дальнейшему увеличению объемов. Самая болезненная позиция – бензин, где доля белорусского импорта свыше 40%. В свою очередь на дефицитном «дизельном» рынке место для увеличения поставок из Беларуси есть», - резюмировал Сергей Куюн.



