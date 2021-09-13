По данным проекта worldstopexports, в 2020 году на Беларусь пришлось 1,5% всего мирового экспорта цветов. От продаж букетов за рубеж страна выручила 123,9 млн долларов.





Для сравнения, Китай, оказавшийся на 6-м месте, заработал на продаже цветов 125,8 млн долларов. Италия, которая очутилась на 8-м месте, получила от цветочного экспорта 96,7 млн ​​долларов.





Больше всех на экспорте цветов заработали Нидерланды - 4,2 миллиарда долларов, что составило 49,9% всего цветочного экспорта в мире в денежном выражении.





Мировые продажи букетов цветов из всех стран в 2020 году составили 8,4 миллиарда долларов.





Государства, вошедшие в Топ-15 стран-экспортеров цветов отправили за рубеж 93,5% всех букетов.





В период с 2019 по 2020 годы Беларусь признана самой быстрорастущей страной-экспортером в мире. Рост продаж за рубеж белорусских цветов составил 44,8%.





По данным агентства BusinesStat, за последние 5 лет Беларусь является основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок. На белорусские цветы приходится почти половина от всего импорта. Только в 2019 году из Беларуси в Россию доставили около 700 млн стеблей.





Некоторые СМИ писали о серых схемах при реэкспорте цветов в РФ.





Топ-15 ведущих стран-экспортеров цветов





Нидерланды: 4,2 миллиарда долларов США (49,9% экспортированных цветочных букетов).





Колумбия: 1,4 миллиарда долларов (16,7%)





Эквадор: 643,6 млн долларов (7,6%)





Кения: 635 млн долларов (7,5%)





Эфиопия: 190,2 млн долларов (2,3%)





Китай: 125,8 млн долларов (1,5%)





Беларусь: 123,9 млн долларов (1,5%)





Италия: 96,7 млн ​​долларов (1,1%)





Малайзия: 87,4 млн долларов (1%)





Бельгия: 81,4 млн долларов (1%)





Испания: 66,5 млн долларов (0,8%)





Канада: 58,5 млн долларов (0,7%)





Израиль: 58,3 миллиона долларов (0,7%)





Германия: 52,2 миллиона долларов (0,6%)





Таиланд: 47,4 млн долларов (0,6%)