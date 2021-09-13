Более 140 участков для инвесторов предлагается в Минске
Более 140 участков для инвесторов предлагается в Минске, сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.
"Мы разработали программу по инвестиционному климату. У нас создан бизнес-портал, на котором постоянно выставляются участки для инвестиционной работы. На сегодняшний день свыше 140 участков выставлено", - сказал Кухарев.
По его словам, за первое полугодие на строительство в Минске направлено $618 млн прямых иностранных инвестиций. "И мы видим, что эта тенденция устойчивая, будем дальше продолжать работу по привлечению инвесторов", - отметил Кухарев.
"Минск, естественно, является центром притяжения, столица. Поэтому все участки выставляются на аукционы. Кроме того, отрабатываем с каждым инвестором, который, зайдя на бизнес-портал, видит и хочет что-то построить. Мы индивидуально с ним работаем, предлагаем варианты, выслушиваем их мнения и затем формируем участки уже для выставления на аукцион с учетом пожеланий тех инвесторов, которые хотят работать в Минске", - пояснил он.
08:18 13/09/2021
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