Прогноз по валютам: идем к обменникам не только за долларом – на сколько снизятся курсы

07:00 13.09.2021

Автор: Елена Зенкевич

Эксперт: Вадим Иосуб

Что происходило на валютном рынке на минувшей неделе и каких изменений иностранных валют белорусам ждать на этой пятидневке? Кратко подведем итоги и узнаем прогноз эксперта. Новости порадуют тех, кто собирается покупать валюту. Подробнее читайте в комментарии старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба специально для Myfin.by.





– На прошедшей неделе на внешних валютных рынках было предельно спокойно. Евро к доллару незначительно снизился – с 1,1870 до 1,1840, или на 0,2%.

В России курс доллара не изменился и остался вблизи 72,8 российского рубля. Евро снизился с 86,4 до 86,2 российского рубля , или на 0,3%.





А вот к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар за неделю снизился на 0,49% . Евро подешевел на 0,73%, российский рубль снизился на 0,46%.





В результате после двух недель роста стоимость валютной корзины снизилась на 0,53%.





Вероятнее всего, падению белорусского рубля в самом начале месяца способствовал заметный спрос на валюту со стороны отдельных крупных предприятий. По всей видимости, этот спрос был удовлетворен. Эти предприятия ушли с рынка, и на рынке могут превалировать продажи валюты со стороны населения.





По всей видимости, эта тенденция продлится � на наступившей неделе. Доллар может снизиться до 2,49 белорусского рубля.





Евро может подешеветь до 2,94 белорусского рубля.





А российский рубль может снизиться до 3,42 белорусского рубля за 100 российских.