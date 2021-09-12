+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Переводы денег за границу. Какими системами лучше пользоваться?

Благодаря технологиям переслать деньги за рубеж можно мгновенно. Но на каких условиях можно перевести деньги из Беларуси за границу: как быстрее и дешевле, нужно ли платить налог за это и на чем остановиться.

Международные сервисы переводов

В Беларуси работают следующие международные сервисы переводов: Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», MoneyGram, Ria Money Transfer, Contact, «Сбербанк Онлайн». Каждая система поддерживается одним или несколькими банками. Переводы идут с комиссией в процентах или твердой сумме.

Более подробно на эту тему в материале газеты "Белорусы и рынок".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]