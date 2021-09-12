Переводы денег за границу. Какими системами лучше пользоваться?
Благодаря технологиям переслать деньги за рубеж можно мгновенно. Но на каких условиях можно перевести деньги из Беларуси за границу: как быстрее и дешевле, нужно ли платить налог за это и на чем остановиться.
Международные сервисы переводов
В Беларуси работают следующие международные сервисы переводов: Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», MoneyGram, Ria Money Transfer, Contact, «Сбербанк Онлайн». Каждая система поддерживается одним или несколькими банками. Переводы идут с комиссией в процентах или твердой сумме.
Более подробно на эту тему в материале газеты "Белорусы и рынок".
19:24 12/09/2021
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