Переводы денег за границу. Какими системами лучше пользоваться?

Благодаря технологиям переслать деньги за рубеж можно мгновенно. Но на каких условиях можно перевести деньги из Беларуси за границу: как быстрее и дешевле, нужно ли платить налог за это и на чем остановиться.