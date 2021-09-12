+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Принципы работы объединенного рынка газа Беларусь и Россия выработают к июлю 2022 года

К 1 июля следующего года белорусская и российская стороны определят принципы функционирования объединенного рынка газа двух государств.


Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал в программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1».

К обозначенному сроку, в частности, планируется определить, как будет формироваться цена на природный газ для республики, чтобы зафиксировать это на долгосрочную перспективу. Цена на российский газ на будущий год для нашей страны сохранится на уровне 2021-го. Сейчас это 128,5 доллара за 1 тыс. куб. м этого энергоносителя.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]