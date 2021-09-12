



Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал в программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1».





К обозначенному сроку, в частности, планируется определить, как будет формироваться цена на природный газ для республики, чтобы зафиксировать это на долгосрочную перспективу. Цена на российский газ на будущий год для нашей страны сохранится на уровне 2021-го. Сейчас это 128,5 доллара за 1 тыс. куб. м этого энергоносителя.