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Власти Чехии выступили против плана Евросоюза запретить автомобили с ДВС

Правительство Чехии намерено всеми силами бороться против идеи Евросоюза полностью отказаться от бензиновых и дизельных машин к 2035 году, сообщает Autonews.ru.


Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что производство автомобилей играет колоссальную роль в экономике Чешской Республики, поэтому власти будут защищать эту индустрию.

"Мы не согласимся с запретом на продажу автомобилей на ископаемом топливе. Это невозможно, – подчеркнул Бабиш. – Мы не можем заставить людей здесь делать то, что придумали "зеленые фанатики" в Европейском парламенте".

Премьер-министр добавил, что Чехия сделает эту тему приоритетной, когда будет председательствовать в Евросоюзе во второй половине 2022 года (в ЕС ротационная основа председательствования – по полгода на каждую страну). Сам Бабиш надеется быть переизбранным на должность премьер-министра нынешней осенью.

Отметим, что треть чешской экономики приходится как раз на автомобильную промышленность. В стране строят свои машины компании Toyota и Hyundai, а также работают несколько автомобильных заводов концерна Volkswagen Group.

Чешские власти намерены поддерживать инфраструктуру для электрических автомобилей, однако отказываются субсидировать их фактическое производство.
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