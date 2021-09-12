



Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что производство автомобилей играет колоссальную роль в экономике Чешской Республики, поэтому власти будут защищать эту индустрию.





"Мы не согласимся с запретом на продажу автомобилей на ископаемом топливе. Это невозможно, – подчеркнул Бабиш. – Мы не можем заставить людей здесь делать то, что придумали "зеленые фанатики" в Европейском парламенте".





Премьер-министр добавил, что Чехия сделает эту тему приоритетной, когда будет председательствовать в Евросоюзе во второй половине 2022 года (в ЕС ротационная основа председательствования – по полгода на каждую страну). Сам Бабиш надеется быть переизбранным на должность премьер-министра нынешней осенью.





Отметим, что треть чешской экономики приходится как раз на автомобильную промышленность. В стране строят свои машины компании Toyota и Hyundai, а также работают несколько автомобильных заводов концерна Volkswagen Group.





Чешские власти намерены поддерживать инфраструктуру для электрических автомобилей, однако отказываются субсидировать их фактическое производство.