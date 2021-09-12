Председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин прокомментировал «Белорусскому партизану» новшества, которые заложены в проекте изменений и дополнений в Налоговый кодекс.





- Изменения в Налоговый кодекс могут создать больше проблем для самих чиновников, нежели для индивидуальных предпринимателей и других субъектов малого бизнеса.

Прежде всего подчеркну, что любые попытки административно ограничить малый бизнес приводят к росту теневой экономики – бизнес уходит в тень. Чем больше ограничений появляется, тем выше стимул уклоняться или обойти эти ограничения.

Отказ от единого налога для индивидуальных предпринимателей – как раз один из примеров не очень удачного решения проблемы. Приведу самый простой аргумент в защиту единого налога.





Единый налог уплачивается индивидуальным предпринимателем в твердой сумме, уплачивая его, ипэшник единовременно и авансом исполняет налоговые обязательства перед государством самым простым и понятным способом. Грубо говоря, ты отдал 100-200 рублей – и ты больше никому ничего не должен. Этот способ понятен не только для индивидуальных предпринимателей, но и для фискальных органов, сделать ошибку при исчислении такого налога сложно. Уклониться от него тоже сложно, а проконтролировать уплату единого налога проще простого. Если ипэшников лишат такого способа, их придется каким-то образом более тщательно контролировать, а контролировать многочисленные субъекты хозяйствования – очень дорого и очень сложно.





Индивидуальным предпринимателям запрещают использовать упрощенную систему налогообложения, а для юридических лиц упрощенную систему налогообложения максимально ограничивают. На сегодняшний день упрощенной формой налогообложения могут пользоваться индивидуальные предприниматели, юридические лица с численностью работников до 50 человек, а в некоторых случаях – до 100 человек. Если Налоговый кодекс в такой редакции примут, то пользоваться упрощенной системой налогообложения смогут только микроорганизации – юридические лица с численностью работников до 15 человек.





Что я хочу сказать в защиту упрощенной системы налогообложения?





Упрощенная система налогообложения – не про низкие налоги. Это замена нескольких налогов единым платежом, исчисляемым от выручки.





Основное достоинство упрощенной системы налогообложения не в том, что налоги низкие, а в том, что считать его просто, не нужно вести множество книг и регистров, не нужен квалифицированный бухгалтер. Сложно сделать ошибку и совершить какое-то нарушение; его уплату также просто контролировать. Если мы убираем индивидуальных предпринимателей, убираем малые организации, и оставляем упрощенную систему налогообложения только для микроорганизаций, то мы убираем значительный пласт налогоплательщиков, причем не самых больших и не самых квалифицированных налогоплательщиков. Следовательно, они будут либо уходить с рынка, либо они будут совершать ошибки, либо будут уходить в тень – в любом случае для экономики в этом нет ничего хорошего. Конечно, государство получит дополнительные штрафы, но вместе с тем – это дополнительная нагрузка на субъекты хозяйствования и на само государтсво: необходимо содержать целый штат контролеров. Уход в теневую экономику – это потери для легальной экономики. А уход бизнеса с рынка, сокращение количества субъектов хозяйствования – это сокращение количества работодателей и работников.





Много раз говорил, но повторюсь еще раз: малый бизнес – это не про богатство, это скорее социальный институт: если человек создал рабочее место для себя, то он уже заслуживает всяческого поощрения: он сам реализовал свое право на труд и избавил государство от необходимости себя содержать. Если же он создал несколько дополнительных рабочих мест (для членов своей семьи, для знакомых), то он почти герой. А рассматривать малый бизнес в качестве донора бюджета – просто абсурд.





По последним данным мы видим, что только





10 крупных налогоплательщиков формируют треть бюджета города Минска.





У малого бизнеса больших денег нет. Люди создают некое благосостояние для самих себя, создают некую общественную стабильность, формируют средний класс – и при этом ничего не просят у государства, кроме одного: оставить их в покое. Проблема решается очень просто: не трогать их, не пытаться доить и не пытаться разорять. Но почему-то такое простое и легкое решение до сих не реализовано в белорусском государстве.







