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"С-400 нам будет к месту". Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд

Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд. Об этом Лукашенко заявил журналистам, посещая в ходе военных учений "Запад-2021" Обуз-Лесновский полигон под Барановичами

"С-400 нам будет к месту". Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд
С-400
Правитель рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400.

"Два этапа этого вопроса. Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы, - рассказал белорусский лидер. - Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам".

В целом Александр Лукашенко выразил благодарность российскому руководству и военным, ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", - подчеркнул глава государства.

"Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, - а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого - современные учения. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", - резюмировал Александр Лукашенко.
Белта
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