Россия лидирует по объему кредитов Беларуси, лидерство по инвестициям принадлежало ЕС
Это следует из данных, которые собрала в открытых источниках русская служба BBC.
В связи с подписанием союзных программ и согласованием цены на российский газ для Беларуси, BBC проанализировала ситуацию с внешним, в частности, российским финансированием экономики Беларуси.
В публикации, в частности, отмечается значительный рост госдолга Беларуси в 2020 году.
Если говорить об объемах текущих выплат, то до конца текущего года Беларусь должна будет вернуть 1 млрд долларов внешней задолженности - в основном Китаю и России. На эти цели, скорее всего, и будут направлены новые российские кредиты.
В целом список стран, кредитование от которых Беларуси удавалось получать в последние годы, выглядит следующим образом:
При этои BBC отмечает, что значительную роль в экономической поддержке Беларуси сыграли не только кредиты, но и российские энергетические субсидии, объем которых превысыл 51 млрд. долларов.
А вот прямые иностранные инвестиции наша страна получает в основном из европейских стран - на государства ЕС в 2019 году приходилось 47.7% от общего объема ПИИ. Впрочем, в связи с введением санкций ситуация в этой сфере уже начала меняться.
"Как показал пример санкций против России, объем ПИИ резко сокращается не из-за наличия прямого запрета на них, а из-за рисков ужесточения санкционного режима, меньшей предсказуемости бизнес-условий, экономической и политической системы в стране", -цитирует издание директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого.
12:59 12/09/2021
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