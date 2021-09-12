В связи с подписанием союзных программ и согласованием цены на российский газ для Беларуси, BBC проанализировала ситуацию с внешним, в частности, российским финансированием экономики Беларуси.





В публикации, в частности, отмечается значительный рост госдолга Беларуси в 2020 году.









Если говорить об объемах текущих выплат, то до конца текущего года Беларусь должна будет вернуть 1 млрд долларов внешней задолженности - в основном Китаю и России. На эти цели, скорее всего, и будут направлены новые российские кредиты.





В целом список стран, кредитование от которых Беларуси удавалось получать в последние годы, выглядит следующим образом:

При этои BBC отмечает, что значительную роль в экономической поддержке Беларуси сыграли не только кредиты, но и российские энергетические субсидии, объем которых превысыл 51 млрд. долларов.



