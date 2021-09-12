Продукция белорусского ВПК используется российской армией, сказал председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, на сегодняшний день предприятия белорусского оборонного комплекса имеют устойчивые и тесные связи с ВПК России.





Белорусская делегация участвовала в работе выставки "Армия-2021", где проводились переговоры с партнерами.





"Сегодня продукция Госкомвоенпрома используется, в том числе, вооруженными силами Российской Федерации. Мы принимаем участие в гособоронзаказе и поставляем ту номенклатуру (военной продукции – Sputnik), которая интересна Российской Федерации", – отметил Дмитрий Пантус.

Глава Госкомвоенпрома рассказал, что в ходе учения" Запад-2021" часть техники отечественного производства проходит испытания. В ходе маневров будут использоваться беспилотники, произведенные на 558-м Авиационном заводе и КБ "Дисплей".





Дмитрий Пантус обратил внимание, что на выставке военной техники представлена уже вторая модификация белорусского БТР, который разработал столичный МЗКТ. Его ключевой особенностью является необитаемый боевой модуль, оснащенный 30 мм пушкой, разработанный специалистами КБ "Дисплей".



