РБК выяснил , сколько сейчас стоит рекламная сториз в Instagram





Компания Yoloco, анализирующая аккаунты в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта, по запросу РБК рассчитала среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте Instagram — одной из самых популярных в России сетей (ежедневная аудитория на всех типах устройств, по данным Mediascope, за июнь 2021 года — более 28,6 млн россиян старше 12 лет).





Самыми высокооплачиваемыми, по результатам исследования, стали актеры, продюсеры и шоумены, у которых количество подписчиков превышает 2 млн: одно сообщение у такого блогера стоит около 200 тыс. руб. с НДС. В категории «Личный блог про жизнь» (например, блогер Сега Кутовой) с аналогичной аудиторией ценник равен уже 173 тыс. руб., в категории «Семья и дети» (Александра Калмыкова) — 162 тыс. руб. Самыми низкооплачиваемыми при охвате от 2 млн подписчиков стали блогеры, ведущие аккаунт на тему стиля, одежды и моды (например, «Гуру Стильного AliExpress») — лишь 87 тыс. руб.





Как считали





Yoloco анализировала 3,5 тыс. уникальных блогеров. С помощью опроса менеджеров и блогерских агентств, а также посредством сбора открытых данных в Telegram-каналах компания выяснила стоимость одного рекламного размещения в сториз у каждого из них.





Все блогеры были разделены на шесть групп в зависимости от количества подписчиков: нано (10–50 тыс. подписавшихся), микро (50–100 тыс.), мини (100–500 тыс), средние (500 тыс. — 1 млн), крупные (1–2 млн) и топ-блогеры (от 2 млн).





Для каждого участника исследования были подобраны 55 факторов, которые могли бы сказаться на ценообразовании, — от числа подписок до выявления количества фотографий, на которых блогер улыбается. На основе анализа наиболее важных свойств был сделан вывод об усредненной стоимости рекламной интеграции у разных категорий.







