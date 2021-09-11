Андрей Казакевич. Что это значит для белорусов, EX-PRESS.BY рассказал директор Института политических исследований «Палітычныя сфера», соорганизатор Международного конгресса исследователей Беларуси доктор политологии

«Дожал» ли Путин Лукашенко

— В разное время называлось различное количество программ, над которыми работали правительства двух стран. Изначально их было 31, но несколько программ «выпало», так как со стороны Беларуси не было полного принятия первоначального варианта, предложенного Москвой.





Сами программы рассчитаны на выполнение в долгосрочной перспективе, значит, будет время уйти в детали, каким-то образом затормозить процесс, повернуть его в нужное русло, что-то затянуть до того времени, пока это не перестанет быть актуальным. То есть, говорить о том, «дожал» или нет нельзя, пока мы не знаем конкретных условий сделки.





Осталось ли у Лукашенко поле для маневра

— Конечно, поле для маневра у Лукашенко есть. И у Кремля это поле тоже остается довольно широким. Россия не продвигает жестко свое видение интеграции, наверное, она тоже готова на какие-то компромиссы по отдельным вопросам. Поэтому можно сказать, что у обеих сторон остаются возможности для того, чтобы маневрировать.

630 млн долларов кредитной поддержки и отмена ковидных ограничений в авиасообщении

— Снятие ковидных ограничений в авиасообщении между Беларусью и Россией вряд ли стоит называть поддержкой Лукашенко. Это давно обсуждалось и было необходимостью в том числе для людей, которые работают в сфере бизнеса, для простых человеческих контактов. Поэтому можно считать это уступкой, но в любом случае она достаточно логичная, потому что подобные ограничения должны были быть в конце концов сняты. Стоит также подождать и увидеть, как они реализуются на практике.





Сумма предоставленного кредита на самом деле очень небольшая. Возможно, она пойдет на погашение долгов по предыдущим кредитам или в счет оплаты за российские энергоносители.





Если сравнивать, то можно вспомнить, что Беларусь до политического кризиса получала от европейских институтов в среднем около 500 млн евро в год. Это была безвозмездная техническая помощь, льготные займы на очень хороших условиях от Европейского банка реконструкции и развития, деньги по проектам от Европейского инвестиционного банка.





Кредит России не покрывает потерь, которые несет Беларусь от разрыва сотрудничества с Европой. И это без учета санкций и других проблем, которые испытывает белорусская экономика.

Проблема транзита власти

— Проблема транзита власти остается. Есть проблема и в том, что сам по себе Лукашенко не всегда предсказуем в принятии решений и своем поведении. Поэтому Россия просто вынуждена думать о передаче власти в Беларуси. Возможно, сейчас Кремль взял определенную паузу в этом вопросе и не будет настаивать на транзите немедленно. А может, он и не обсуждался вовсе.





Потому что перед выборами Путину незачем было поднимать эту тему, наоборот, надо было показать, что все хорошо: при российской поддержке ситуация в Беларуси стабилизировалась, заключены новые соглашения, добавился еще один успех на внешнеполитическом контуре.

Выиграет ли Беларусь от договоренностей, достигнутых на встрече

— Пока не будут понятны детали согласованных программ, комментировать этот вопрос тяжело. Нужна дополнительная информация и время, которое покажет, насколько они эффективны.

Могут ли договоренности поставить заслон на пути старых серых схем заработка на реэкспорте и контрабанде товаров в Россию

— Проблема в деталях, в правоприменении, но, конечно, любые подобные договоренности делают процессы более прозрачными и накладывают ограничения на использование всякого рода серых схем. Скажем, сотрудничество в таможенной сфере предполагает, что Россия сможет увидеть, какие товары доставляются в Беларусь, проходят по ее территории. Поэтому можно утверждать, что одна из целей России — сделать экономические связи двух стран более прозрачными.



