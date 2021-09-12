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Цена на российский газ для Беларуси на 2022г. комфортная, выгодная для экономики - премьер

Беларусь анализирует перспективы покупки или создания грузового флота в РФ для перевалки своей продукции, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдём решение и по калийными удобрениям и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьёзно в настоящее время  рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу. 

Он добавил, что белорусская сторона очень плотно работает по вопросу транспортировки с министерством транспорта Российской Федерации, РЖД, собственниками грузовых терминалов, пишет Интерфакс-Запад.
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