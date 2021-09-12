Беларусь заняла 7-е место в мире по экспорту сливочного масла
Беларусь по экспорту сливочного масла заняла в 2020 году 7-е место в мире из 108 государств.
По данным проекта worldstopexports, в 2020 году на Беларусь пришлось 5,3% всего мирового экспорта сливочного масла в мире. Выручка от продажи этого масла за рубеж составила 336,4 млн долларов, пишет Thinktanks.by.
Международные продажи сливочного масла всеми государствами в 2020 году составили 6,4 миллиарда долларов.
С 2019 по 2020 год экспорт сливочного масла увеличился на 28,1%.
Среди континентов поставщики в Европе продали на экспорт сливочное масло на сумму 5 миллиардов долларов или более трех четвертей ( 78,3%) от общемирового показателя. На втором месте оказались Новая Зеландия и Австралия в Океании с 16,6%.
В стоимостном выражении страны, вошедшие в Топ-15 экспортеров, поставили 93,4% мирового экспорта сливочного масла в 2020 году.
Лидером по зарубежным продажам данного продукта стала Ирландия, заработавшая на этом 1,11 млрд долларов. На нее пришлось 17,3% от общего экспорта сливочного масла в мире.
Топ-15 мировых стран-экспортеров сливочного масла:
Ирландия: 1,11 млрд долларов США (17,3% от общего экспорта сливочного масла).
Нидерланды: 1,05 миллиарда долларов (16,5%)
Новая Зеландия: 1 миллиард долларов (15,7%)
Германия: 539,5 млн долларов (8,4%)
Бельгия: 457,7 млн долларов (7,2%)
Франция: 423,5 миллиона долларов (6,6%)
Беларусь: 336,4 млн долларов (5,3%)
Дания: 263,1 млн долларов (4,1%)
Польша: 214,5 млн долларов (3,4%)
Финляндия: 147,5 млн долларов (2,3%)
Великобритания: 147,2 млн долларов (2,3%)
США: 86,3 млн долларов (1,4%)
Италия: 68,2 млн долларов (1,1%)
Аргентина: 63 миллиона долларов (1%)Португалия: 54,9 млн долларов (0,9%)
08:39 12/09/2021
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