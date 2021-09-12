Головченко хочет для Беларуси свой грузовой морской флот
Правительство Беларуси рассматривает возможность создания собственного морского грузового порта и грузового флота. Об этом в эфире «Беларусь 1» сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко.
Он отметил, что в контексте западных санкций Беларусь вынуждена в вопросах транспортировки грузов опираться на собственные силы и кооперацию с Россией, и уже выработала новую выгодную схему транспортировки нефтепродуктов. Так что будет найдено решение и по остальной продукции, отгружаемой через морские порты, в том числе по калийным удобрениям.
«Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт», — сказал Головченко, подчеркнув, что работа в данном направлении ведется «очень серьезная». Цитирует reform.by
08:20 12/09/2021
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