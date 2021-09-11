







В мировом рейтинге стран-экспортеров молока Беларусь заняла 11-е место из 100 рассматриваемых проектом worldstopexports государств. Доля белорусского молока в мировом экспорте этого продукта в 2020 году составила 2,1%. Выручка от молочного экспорта Беларуси составила 597,7 млн ​​долларов.





Таким образом Беларусь немного отстала от Великобритании, занявшей 10-е место и получившей от экспорта 726 миллионов долларов, но опередила Саудовскую Аравию, занявшую 12-е место и выручившую от продаж молочки 528,8 млн долларов.





В стоимостном выражении страны, вошедшие в Топ-15 экспортеров, осуществили почти четыре пятых (79,5%) мирового экспорта молока в 2020 году.





Среди ключевых поставщиков молока самыми быстрорастущими странами по экспорту этого продукта с 2016 года были: Ирландия (рост на 147%), Польша (рост на 65,3%), США (рост на 63,3%) и Новая Зеландия (рост на 49,3%).





К сожалению, Беларусь оказалась одной из двух стран, сократившей экспорт молока за минувшую пятилетку. Снижении продаж молока на экспорт за 5-летний период Беларусью составило -6,9%. Вторым государством, снизившим продажи стала Саудовская Аравия -4,9%.