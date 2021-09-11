



Текущее значение — максимальное для II квартала за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1996 г., следует из статистики Росстата. Предыдущий рекорд за II квартал был зафиксирован в 2000 г. и составил 10,2%. В тот же период 2020 г. ВВП России упал на 7,8% на фоне пандемии коронавируса и действующих в связи с ней ограничений.





По сравнению с I кварталом текущего года экономика России во II квартале выросла на 8,6%. В январе — марте 2021 г. ВВП страны сократился в годовом выражении на 0,7%. Таким образом, показатель за первое полугодие 2021 г. составил 4,8%, о чем Росстат сообщил ранее, 1 сентября.





При этом президент России Владимир Путин ранее заявил, пишет Ежедневник, что ВВП страны по итогам года может составит около 4%. В 2020 г. вследствие пандемии коронавируса экономика сократилась на 3%. Этот результат стал худшим с 2009 г., когда ВВП упал на 7,8%.





Национальный банк Беларуси оценил прирост ВВП во втором квартале в 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале валовой внутренний продукт вырос на 1,1%. По итогам полугодия ВВП увеличился на 3,3%.





При этом Министерство экономики нацелилось на рост ВВП в 3,3% по итогам года. По словам министра экономики Александра Червякова, такую задачу поставил Александр Лукашенко.





В прогнозе социально-экономического развития на 2020 год прирост экономики был определен в 1,8%.





Евразийский банк развития в августовском макроэкономическом обзоре обратил внимание на замедление темпов белорусской экономики в мае-июне.



