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Автобизнес разбирался , как обстоят дела в Беларуси.

"Сказался запрет на ввоз Skoda"

Глава Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Александр Сидоревич рассказал Автобизнесу, что лето 2021 года для белорусских дилеров прошло чуть хуже, чем годом ранее. По его мнению, одним из основных негативных факторов для продаж новых машин в нашей стране является 140-й указ.





"Сейчас созданы хорошие условия для развития импорта подержанных авто, соответственно часть покупателей отдает предпочтение свежей "бэушке" из Европы или США вместо новых автомобилей, продаваемых в Беларуси. Это оказывает немалое влияние на объемы продаж дилерами", – считает Александр Сидоревич.









По его словам, среди прочих моментов, так или иначе влияющих на продажи, можно назвать как нехватку компонентов для выпуска авто, так и небольшие квоты для белорусского рынка.





"Некоторые импортеры сталкиваются с чисто технические проблемами из-за недостатка оснащения ГЛОНАСС, чипов и прочего. Также по ряду марок есть проблемы с дефицитом товара. Российские производители в первую очередь удовлетворяют спрос на своем рынке, для Беларуси машин может просто не хватить. На продажи в целом влияет запрет на ввоз Skoda, иначе Rapid наверняка был бы в списке самых продаваемых новых моделей.





Этим летом небольшой всплеск продаж наблюдался лишь в июне. Июль оказался хуже, дилеры продали на 774 единицы меньше, чем в 2020-м. Точных данных за август пока нет, но уже можно говорить о том, что этим летом в Беларуси было продано чуть меньше машин, чем год назад. Август последние годы демонстрировал хорошие показатели, особенно если говорить про 2018-2019 годы, но в 2021-м этого не произошло. Последний месяц лета показывает падение продаж".









При этом, по словам главы БАА, например, у "БелДжи" дела в этом году идут неплохо. По сравнению с январем продажи Geely в августе показали двукратный рост. В общем объеме продаж новых авто в Беларуси Geely занимает порядка 14%.





"Работает сарафанное радио"

Директор компании carsusa.by Евгений Михневич отметил, что минувшим летом заказов было больше, чем год назад.





"Даже несмотря на небольшой рост цен на автомобильных аукционах в США, мы наблюдали стабильный спрос со стороны белорусов. Если сравнивать с летом 2020-го, то число заказов выросло примерно на 20 процентов. Это связано со многими факторами: во-первых, в этом году не было резкого спада, с которым пришлось столкнуться в августе 2020-го, во-вторых, увеличилось число желающих заказать электромобиль, чтобы успеть ввезти его без растаможки. В-третьих, с каждым годом становится больше людей, которые уже сталкивались с покупкой авто под заказ и знают, что это выгодно.





Таким образом, работает эффект сарафанного радио: кто-то купил, понял, что это не страшно, безопасно и выгодно, рассказал знакомым и т.д. Много клиентов-"повторников", кто покупал машину, например, год назад. Человек поездил на машине, продал в плюс, заказал следующую", – рассказал Евгений.





Представитель компании wagen.by Иван Кузьмицкий считает, что интерес к пригону автомобилей из Европы вырос, но из-за роста цен на авто количество заказов остается на прежнем уровне или слегка уменьшается.





"Люди очень активно интересуются машинами из ЕС, но, узнав итоговую цену, иногда отказываются от заказа. На рынке Европы наблюдается нехватка машин, из-за этого цены на "вторичку" растут. Сейчас стало сложнее купить машину на аукционе по выгодной цене, поэтому мы стали чаще, чем когда-либо, покупать варианты на mobile.de, autoplius.lt и т.д. Однако больше половины покупок по-прежнему составляют авто с аукционов", – говорит специалист.

В пример Иван приводит Renault Talisman, который раньше можно было купить за 12.000-13.000$, а теперь в этот бюджет попадает лишь Renault Megane.





"Самой большой спрос идет на авто стоимостью 10-12 тысяч долларов, затем сегмент 12-15 тысяч. Цены выросли, и из диапазона до 10 тысяч пропало много машин, выбор для белорусского рынка сузился. В то же время некоторые модели стали более доступными. Например, теперь можно пригнать Opel Insignia второго поколения от 15 тысяч долларов. Год назад за эту сумму купить модель было бы нереально".





У автоцентра ParkHaus – по одной площадке в Бресте и Гродно. Один из учредителей компании Александр Трусь подтвердил, что этим летом рынок испытывал нехватку автомобилей.









"Последние месяцы мы наблюдаем за тем, как спрос превышает предложение. Есть интерес к свежепригнанным авто из Европы, но их перегоняется не так уж много, продаются они быстро. И это на фоне того, что цены на машины выросли. Например, тот же Renault Kadjar сейчас готовы покупать даже на 2000 долларов дороже, чем это было в апреле.





Из-за высокого спроса на "бэушку" в самой Европе продавцы стали менее охотно торговаться, они знают, что если машина хорошая, то ее заберут и за эту цену. На внутреннем рынке ситуация схожая, автомобили в достойном состоянии продаются быстро и по высокой цене. Пожалуй, главной проблемой белорусского авторынка можно назвать то, что с каждым годом в стране остается все меньше “живых” экземпляров. Выходит, что из-за дефицита достойных машин продавцам сложно удовлетворить спрос”.





Специалист говорит, что общие цифры продаж схожи с теми, что были год назад, но при этом процент сделок с привлечением кредита стал меньше. Причина кроется в увеличении ставок.





"Если раньше ставки по кредиту начинались от 11 процентов годовых, то теперь с 19 процентов. Это тоже одна из причин, почему мы не можем говорить о том росте продаж, на который рассчитывали. Полагаю, что если бы машин в достойном состоянии было больше, а ставки по кредитам были ниже, то на внутреннем рынке реализовывалось бы еще больше автомобилей".





Александр отмечает, что в этом году повысился спрос со стороны россиян, покупатели из соседней страны ради хороших экземпляров готовы ехать даже в Брест или Гродно: "Покупателей из России стало больше, в основном их интересуют электромобили с большим запасом хода. Например, недавно клиенты из РФ купили в наших салонах Kia Soul и Chevrolet Bolt".

Наш вердикт

В 2021 году автомобильный рынок Беларуси оказался в том положении, когда спрос превышает предложение. С этим столкнулись все, начиная от дилеров и заканчивая автохаусами, а также компаниями, которые пригоняют авто под заказ.





Естественно, в такой ситуации цены на автомобили растут, некоторые откладывают покупку на более поздний срок. Это в свою очередь говорит о том, что будет накапливаться определенный отложенный спрос. Исходя из этих тенденций, можно предположить, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Тем более что дефицит автомобилей и рост цен сейчас наблюдаются не только в Беларуси, но и в Европе и США.