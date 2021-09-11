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Reuters: МВФ изучит экономическую ситуацию в Беларуси после транша в размере S 1млрд

Международный валютный фонд заявил, что запустит «виртуальную миссию» для изучения экономической ситуации в Беларуси, сообщает Reuters. Поводом стало предоставление Минску около $950 млн на борьбу с пандемией коронавируса.



Агентство ссылается на пресс-службу МВФ, которая утверждает, что миссия станет частью мандата фонда по надзору и мониторингу за экономикой. В фонде уточнили, пишет Оfficelife.media  что главная цель проверки — сбор дополнительной информации об экономических событиях в стране и реакции властей на пандемию.

Мониторинг должен стартовать уже в понедельник, 13 сентября.

По данным агентства, такую проверку МВФ решил начать «на фоне обеспокоенности» из-за выделенного транша. Дело в том, что Беларусь весной прошлого года уже обращалась в фонд с просьбой предоставить $940 млн, но в итоге, заявили в организации, стороны «не смогли преодолеть значительные разногласия».

В августе Минск получил от фонда финансовую поддержку в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ. Организация распределила между государствами около 456 млрд SDR, или $650 млрд. Представители белорусской оппозиции активно выступали против предоставления транша.

Нацбанк Беларуси отчитался, что за счет этих средств пополнил международные резервные активы страны.
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