







Агентство ссылается на пресс-службу МВФ, которая утверждает, что миссия станет частью мандата фонда по надзору и мониторингу за экономикой. В фонде уточнили, пишет Оfficelife.media что главная цель проверки — сбор дополнительной информации об экономических событиях в стране и реакции властей на пандемию.





Мониторинг должен стартовать уже в понедельник, 13 сентября.





По данным агентства, такую проверку МВФ решил начать «на фоне обеспокоенности» из-за выделенного транша. Дело в том, что Беларусь весной прошлого года уже обращалась в фонд с просьбой предоставить $940 млн, но в итоге, заявили в организации, стороны «не смогли преодолеть значительные разногласия».





В августе Минск получил от фонда финансовую поддержку в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ. Организация распределила между государствами около 456 млрд SDR, или $650 млрд. Представители белорусской оппозиции активно выступали против предоставления транша.





Нацбанк Беларуси отчитался, что за счет этих средств пополнил международные резервные активы страны.