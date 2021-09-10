



Заявление об экономической несостоятельности подало само предприятие. Для этого в июле собирали внеочередное собрание акционеров ( для в 59,7 % акций принадлежит Бешенковичскому райисполкому).





ОАО «Бешенковичи агросервис» завершило 2020 год с чистым убытком в 150 000 рублей, а предыдущий год — 206 000 рублей, пишет ННВ.





В 2019 году на предприятии трудилось 163 человека, а в прошлом году уже только 140. За год им выплатили 388 000 рублей, что в среднем составляет 230 рублей 95 копеек в месяц на человека.





Суд установил в отношении ОАО «Бешенковичи агросервис» защитный период на срок до 27 сентября.