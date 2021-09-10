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Началась процедура банкротства ОАО «Бешенковичи агросервис»

27 августа экономический суд Витебской области возбудил производство дела о банкротстве открытого акционерного общества «Бешенковичи агросервис».


Заявление об экономической несостоятельности подало само предприятие. Для этого в июле собирали внеочередное собрание акционеров ( для в 59,7 % акций принадлежит Бешенковичскому райисполкому).

ОАО «Бешенковичи агросервис» завершило 2020 год с чистым убытком в 150 000 рублей, а предыдущий год — 206 000 рублей, пишет ННВ.

В 2019 году на предприятии трудилось 163 человека, а в прошлом году уже только 140. За год им выплатили 388 000 рублей, что в среднем составляет 230 рублей 95 копеек в месяц на человека.

Суд установил в отношении ОАО «Бешенковичи агросервис» защитный период на срок до 27 сентября.
Источник: Сяржук Серабро
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