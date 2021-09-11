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В августе молоко и мясо подорожали, а овощи и фрукты подешевели

По данным Белстата, инфляция в Беларуси в августе 2021 года составила 0,2 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,7 процента, услуги – на 0,1 процента. А продовольственные товары подешевели – на 0,1 процента.

Фото: belmir.by

Цены на что выросли больше всего

Из групп товаров и услуг больше всего подорожали в августе ювелирные изделия. Они прибавили в стоимости 2,59 процента. До этого цена на «ювелирку» росла в феврале (на 7,32 процента) и в марте (на 2,26 процента), в остальные месяцы данная продукция по чуть-чуть дешевела.

На втором месте оказались молоко и молочные продукты, цены на которые увеличились на 2,36 процента. Это пока самый сильный месячный рост в 2021 году. А в марте и мае стоимость «молочки» даже падала – на 0,10 и 0,08 процента соответственно.

Третью позицию заняли сыры. Они подорожали на 2,00 процента. И это тоже рекорд в нынешнем году: максимальный рост наблюдался в апреле (всего 0,65 процента), а в мае и июне был вообще минус в 0,09 и 1,45 процента соответственно.

Четвертыми стали табачные изделия, прибавившие в цене 1,97 процента. В этом сюрприза никакого нет, хотя нужно отметить, что больший рост в этом году наблюдался лишь в январе – 5,42 процента. А в июне случилось даже маленькое падение – на 0,06 процента.

Замыкают пятерку строительные материалы. Здесь зафиксировано подорожание на 1,79 процента. Пик же в нынешнем году пришелся – по крайней мере, пока – на июль, когда зафиксировали рост в 2,42 процента.

Также в августе существенно выросли цены на мебель (плюс 1,72 процента), товары парфюмерно-косметические (включая товары для личной гигиены) (плюс 1,45), мясо и мясопродукты (плюс 1,39), обувь (плюс 1,22), а также ковры и ковровые изделия (плюс 1,11).

Топ-10 самых подорожавших в августе конкретных товаров и услуг, %
1. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта межрегионального сообщения+13,586. Газовое моторное топливо+6,10
2. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта регионального сообщения эконом-класса+9,197. Пена для бритья+5,42
3. Пальто (полупальто) мужское демисезонное+8,078. Шифер, лист кровельный (типа «ондулин»)+5,40
4. Чеснок+7,949. Пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные+5,39
5. Плоды цитрусовые+6,8310. Полусапожки (сапожки) зимние и демисезонные для девочки+5,16

Цены на что упали больше всего

Из цен на группы товаров и услуг среди подешевевших в августе вне конкуренции и с большим отрывом лидирует плодоовощная продукция. Она подешевела на целых 8,33 процента. Это пока максимальное падение цен в нынешнем году, хотя и в июле оно тоже  было существенным – минус 5,83 процента.

На втором месте оказалась соль пищевая, стоимость которой уменьшилась на 2,25 процента. В первые четыре месяца года она довольно сильно подорожала (скажем, в феврале – на 9,37 процента), теперь же четвертый месяц подряд, наоборот, дешевеет.

Третью позицию заняли санаторно-оздоровительные услуги. Они потеряли в цене 1,99 процента. А ранее в 2021 году в основном дорожали, особенно в июне, когда зарегистрировано плюс 4,80 процента.

Четвертыми стали туристические услуги, подешевевшие на 1,70 процента. В этом году они довольно сильно «прыгают» каждый месяц то в плюс, то в минус. Например, в апреле было плюс 5,62 процента, а в мае минус 6,47 процента.

Замыкают пятерку синтетические моющие средства. Здесь зафиксировано падение цен на 1,64 процента. В нынешнем году это пока рекордное месячное уменьшение стоимости: ранее максимальным было 1,11 процента в апреле. Зато, скажем, в марте был рост на 4,22 процента.

Также в августе значимо подешевели кофе (минус 1,17 процента), макаронные изделия (минус 1,12), товары бытовой химии (минус 0,93), общественное питание (минус 0,61) и напитки безалкогольные (минус 0,49).

Топ-10 самых подешевевших в августе конкретных товаров и услуг, %
1. Свекла-47,466. Бананы-15,20
2. Морковь-39,047. Картофель-13,66
3. Перец сладкий-23,668. Груши-8,56
4. Виноград-22,859. Лук репчатый-8,00
5. Помидоры свежие-22,4810. Консервы фруктовые для детского и диетического питания-3,26

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