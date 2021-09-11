



"Налоговая нагрузка не изменится, но возможности отдельных субъектов пользоваться в разной интерпретации законодательством, что сведения, которые существуют в одной стране, недоступны в другой стране, существенно снизятся. Соответственно, вырастут и объемы поступлений в бюджеты, и главным образом, уйдет недобросовестная конкуренция", - заявил он журналистам по итогам заседания Совета министров Союзного государства, на котором рассматривались 28 согласованных союзных программ интеграции, в том числе в налоговой сфере.





Решетников также прокомментировал планы по интеграции денежно-кредитной и макроэкономической политики России и Беларуси.





"Что касается макроэкономических вопросов, макроэкономической карты, то здесь очень важна синхронизация подходов в сфере статистики, синхронизация подходов в сфере прогнозирования и общее понимание оценки экономических рисков и реакции на них", - сказал глава Минэкономразвития РФ.





"Мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу белорусского и российского бизнеса абсолютно понятной, на понятных прозрачных условиях, сняв остатки административных барьеров", - добавил он.





Ранее в пятницу, пишет interfax.by, открывая заседание Совета министров Союзного государства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в рамках гармонизации ДКП России и Беларуси планируется подписать межбанковское соглашение. "Необходимо подготовить и подписать соответствующее межбанковское соглашение. Привести к единому знаменателю требования в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, отладить механизмы интеграции платежных систем", - отметил глава российского правительства.





В части интеграции налоговых систем планируется создать комитет по налогам Союзного государства, который будет координировать работу в этой сфере.

"Необходимо оперативно подготовить к подписанию договор о принципах налогообложения по косвенным налогам, международный договор с изъятиями, но мы уже практически понимаем основные подходы по нему, и внедрить интегрированную систему их администрирования. Координировать эту работу должен совместный орган - комитет Союзного государства", - сообщил Мишустин.





Премьер-министр РФ также рассказал о планах России и Беларуси в рамках согласованных союзных программ по созданию единой агропромышленной политики, унификации законодательства в сфере почтовой связи и снижению стоимости роуминга, подписанию документов в сфере транспорта, в частности, увеличения числа железнодорожных маршрутов между городами двух стран.







