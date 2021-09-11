







Как отметила начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко, в связи со сложившейся экономией по отдельным статьям расходов дополнительные ассигнования направят на финансирование расходов жилищно-коммунального хозяйства. Это проведение работ по текущему ремонту кровель и стыков на объектах жилищного фонда, капитальный ремонт придомовых территорий, приобретение оборудования для сетей освещения и объектов светового оформления города, замена лифтов, своевременное выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Кроме того, дополнительные средства будут направлены на выполнение работ по текущему ремонту в ГУ «Психоневрологический интернат для престарелых и инвалидов № 2», подготовку земельно-кадастровой документации, организацию и проведение аукциона с условиями на право проектирования и строительства объекта в границах пр. Независимости — МКАД — ул. Всехсвятской — кладбища «Восточное», строительство объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройство территорий в городе-спутнике Смолевичах.





За счет перераспределения расходов по отрасли, сложившихся в результате проведенных конкурентных процедур на закупку медицинской техники и экономии по капитальному ремонту, на нужды учреждений здравоохранения будет направлено 3,2 млн рублей.





За счет экономии, сложившейся в связи с завершением работ по вводному объекту и разработке проектно-сметной документации, на продолжение работ по капитальному ремонту СШ № 104 будет направлено 582,8 тыс. рублей.