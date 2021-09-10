На сайте Минского облисполкома появилась новая директорская вакансия в Борисовском районе — освободилось кресло директора ОАО «Борисовжилстрой».





На сегодняшний день, пишет ex-press.live, в Борисове сложилась уникальная ситуация, которой нет ни в одном из районов Минской области. У девяти организаций, государственных или с преобладанием доли госсобственности, нет руководителя. Причем, в некоторых организациях директора нет уже более года.





Вот этот странный список, в котором есть и бюджетные организации, и промышленные предприятия:





— ГП «Градостроитель»;

— ОАО «Борисовская Агропромтехника»;





— ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»;





— ОАО «Белмедстекло»;





— КПУП «Борисовводоканал»;





— ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;





— «Зональный государственный архив в г.Борисове»;





— ГСУ «Борисов-Арена»;

— ОАО «Борисовжилстрой».





Чем объяснить этот борисовский феномен? Разве что тем, что у значительной части организаций из этого списка есть серьезные финансово-экономические проблемы?