



О том, каких изменений ждать, — в материале РБК





Владимир Путин и Александр Лукашенко (справа налево) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии (в него входят главы правительств, министры иностранных дел и финансово-экономического блока двух стран) в пятницу, 10 сентября, одобрил 28 союзных программ — «дорожную карту» по интеграции экономик России и Белоруссии на ближайшие годы. О том, что стороны договорились о реализации программ, за день до этого объявил президент Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров с белорусским главой Александром Лукашенко.





РБК разбирался, что может поменяться в экономической жизни России и Белоруссии, когда и если программы будут реализованы.

Общая макроэкономика

Первой в перечне интеграционных программ идет «Сближение макроэкономической политики». Страны договорились о «синхронизации стратегического управления» в части макроэкономической политики и официальной статистики.





Макроэкономическая интеграция двух стран, вероятнее всего, будет носить формальный характер, полагает руководитель направления «фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Как бы политики ни пытались сделать вид, что Россия и Белоруссия едины, Россия в большей степени рыночная экономика, чем совсем централизованная Белоруссия. Непонятно, как гармонизировать макроэкономическую политику, если не преодолеть эти дисбалансы. Для этого либо мы должны стать настолько же зарегулированными, как Белоруссия, либо нужно либерализовывать Белоруссию. Но вряд ли стороны готовы на это», — отмечает она.





Пример Евросоюза показывает, что страны с разной структурой и объемом экономики в принципе могут проводить согласованную политику. «Но у Белоруссии особая экономическая модель с большой долей госсектора, а предоставление скрытых субсидий и преференций часто приводит к искажению макроэкономических условий на уровне целого государства», — соглашается эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По мнению эксперта, в ближайшие один-два года серьезных изменений экономической политики стран ждать не приходится.





Одна из 28 союзных программ подразумевает интеграцию в налоговой сфере, в том числе выработку общих принципов налогообложения по косвенным налогам, к которым относятся НДС и акцизы. «Интеграционное направление только в отношении НДС взято, может быть, потому, что «налог на потребление» проще администрировать. Однако если ставки налогов в странах разные, то за интеграцию должны будут заплатить конечные потребители в той стране, в которой налог был ниже, но повысится до налогооблагаемого собрата», — предполагает Александра Суслина. Базовая ставка НДС в Белоруссии составляет 20%, как и в России. Для некоторых категорий товаров действуют нулевая и 10-процентная ставка, как и в России. Для одной категории — услуг электросвязи — введена ставка 25%, чего в России нет.

Единый нефтегазовый рынок

Россия и Белоруссия договорились к началу декабря 2023 года определить основные принципы функционирования объединенного рынка газа двух стран. Также они примут международный договор об объединении рынков нефти и нефтепродуктов.





Минск много лет выступает за единую с Россией цену газа на уровне Смоленской области. Накануне Путин заявил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году останется такой же, как и в этом году ($128,5 за 1 тыс. куб. м). Цены на газ в Европе на спотовых площадках в начале недели поднимались до $700 за 1 тыс. куб. м.





Объединенный рынок подразумевает паритет цен, поэтому вполне возможно, что цена на газ для Белоруссии действительно будет снижена в два раза, до российского внутреннего уровня, допускает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. «Снижение цены на газ позитивно сказалось бы на белорусской экономике и, возможно, стало бы популярным шагом с точки зрения внутренней белорусской политики. «Газпром» от этого решения мог бы недосчитаться примерно $1 млрд выручки», — оценивает эксперт. По его мнению, объединение рынков нефти и нефтепродуктов вряд ли привело бы к существенному изменению цен на топливо, поскольку цены на топливо в Белоруссии следуют за российскими и не сильно от них отличаются.

Единая политика центробанков без единой валюты

До декабря 2022 года Банк России и Нацбанк Белоруссии должны будут заключить соглашение о гармонизации денежно-кредитной политики. Речи о создании единой валюты на территории двух стран не идет. Как сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, обсуждение с белорусскими коллегами, по каким направлениям будет строиться работа, началось. «Исходим из того, что в перспективе и Центральный банк Белоруссии будет переходить к таргетированию инфляции. Сроки будут зависеть от многих факторов, но важно, что мы будем работать вместе в этом направлении», — отметила она.





С 2015 года Нацбанк Белоруссии проводит политику монетарного таргетирования — цель по инфляции установлена на уровне 5%, но в качестве промежуточного ориентира белорусский регулятор опирается на показатель широкой денежной массы. Российский ЦБ таргетирует только инфляцию, цель по ней — 4%.





Сотрудничество центробанков двух стран затронет, скорее всего, технические аспекты, например координацию периодичности заседаний по ключевой ставке ЦБ и ставке рефинансирования в Белоруссии, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Возможно, мы от Нацбанка Белоруссии услышим, что они готовы пересмотреть свою цель по инфляции с текущих 5 до 4%. Но скажут, что это дело небыстрое, скорее среднесрочная перспектива. Гармонизировать будут общее видение, а не динамику ставок. Страны с двумя разными валютами, безусловно, должны проводить независимую ДКП, иначе это создает риски для их финансовой и ценовой стабильности», — подчеркивает экономист. Идею установить одинаковую цель по инфляции Донец считает логичной: «Если у вас одинаковые темпы инфляции в среднем, у вас нет давления на изменение валютных курсов между друг другом. Это вносит больший элемент стабильности взаимных расчетов».

Интеграция на финансовых рынках

По словам Набиуллиной, даже без единой валюты регуляторы обеих стран смогут создать «более предсказуемые условия для торговых отношений компаний». Это возможно, соглашается Донец: «Для простых граждан это будет значить, что в Белоруссии можно будет платить картой «Мир», для юридических лиц это может облегчить процесс расчетов и, возможно, снижение издержек при ведении бизнеса в Белоруссии».





Россия и Белоруссия также нацелены гармонизировать регулирование банков и других финансовых организаций и допустить на рынок друг друга банки и страховые компании. Хотя основные принципы схожи, работы на этом направлении может быть много, считает аналитик Moody’s Светлана Павлова. Например, требования к достаточности капитала банков в Белоруссии выше, чем в России (Н.1 10% против российских 8%), в странах используются разные подходы к определению системно значимых банков и разные коэффициенты риска по кредитам, перечисляет эксперт. Кроме того, российский ЦБ продвинулся дальше на пути внедрения норм Базеля — международных требований в области банковского регулирования. «Банкам будет необходимо время на адаптацию», — констатирует Павлова.

Транспортное сближение

Новый этап интеграции предполагает меры по унификации регулирования транспортного рынка: авиационного, железнодорожного, водного и автомобильного. Так, российские и белорусские авиакомпании будут платить по единым тарифам за аэропортовые и аэронавигационные услуги, следует из текста заявления правительств. Представитель аэропорта Домодедово сказал РБК, что уже сейчас в отношении авиакомпаний двух стран применяются одинаковые ставки и тарифы.





Источник РБК в авиакомпании, летающей регулярно в Минск, утверждает, что платит минскому аэропорту по более высоким тарифам, чем «Белавиа». РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Единые требования для торговли

Россия и Белоруссия договорились ввести единые требования в области регулирования торговли и общественного питания, а также о гармонизации законодательства в этой сфере.





В России закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» ограничивает вознаграждение, которое торговые сети могут брать с поставщиков продовольствия (так называемые ретробонусы). Бонус не должен превышать 5% от объема поставки. В Белоруссии никакого запрета или внятного регулирования этой вполне распространенной практики на уровне законодательства не существует, указывает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По факту правила и порядок предоставления ретробонусов регулируются на уровне локальных актов, то есть самими ретейлерами и их поставщиками, отмечает юрист.





В России также действует порог на доминирование торговых сетей: если на долю сети приходится 25% и более торгового оборота в городах и муниципальных районах, ей запрещено открывать новые магазины или увеличивать торговые площади. В Белоруссии по закону «О государственном регулировании торговли и общественного питания» действует похожий порог для торговых сетей, но на уровне 20%.

Аграрная политика

Россия и Белоруссия договорились сформировать единую аграрную политику, сблизить законодательство в области сельского хозяйства, чтобы увеличить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией.





Россия — крупнейший покупатель белорусского продовольствия, в частности молочных и мясных продуктов. В 2020 году на долю России приходилось 74,4% всего белорусского экспорта сельхозпродукции и продовольствия в денежном выражении ($4,3 млрд). Белоруссия в 2020 году входила в десятку стран, закупавших у России продукцию АПК, на ее долю пришлось 4,7% российского экспорта в денежном выражении.





В последние годы российские власти боролись с нелегальными поставками через Белоруссию продуктов, импорт которых Россия запретила в 2014 году в ответ на санкции ЕС и США. В 2017 году тогдашний глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что Белоруссия стала «перевалочной базой» для поставок санкционных продуктов из Европы в Россию. В Россельхознадзоре отмечали, что пресекать такие попытки мешает отсутствие интегрированных информационных систем, обеспечивающих прослеживаемость перемещения продукции по единой территории Евразийского экономического союза.





По линии ветеринарного контроля взаимная интеграция систем прослеживаемости уже в высокой степени готовности, уточнили РБК в Россельхознадзоре. Животноводческие грузы, следующие в Россию, перемещаются по электронным документам, а в этом году введена в промышленную эксплуатацию электронная ветеринарная сертификация на грузы, следующие из России в Белоруссию. Сейчас дорабатываются механизмы, которые обеспечат полную прослеживаемость торговых процессов. По линии фитосанитарии информационные системы, по словам представителя Россельхознадзора, также интегрированы, уже идет обмен информацией о выданных фитосанитарных документах при двусторонней торговле растительной продукцией.

Маркировка товаров

В рамках одной из программ Россия и Белоруссия будут унифицировать подходы к регулированию и техническому сопровождению обязательной маркировки товаров, чтобы маркированные товары беспрепятственно попадали на рынок.





В России власти планируют к 2024 году ввести систему сплошной маркировки. Цель — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта. В национальной системе «Честный знак» уже маркируются шубы, отдельные виды одежды, обувь, духи и парфюмерия, табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, автопокрышки. В 2021 году вводится обязательная маркировка молочной продукции, воды, кресел-колясок, в 2022-м — маркировка велосипедов, тестируется нанесение маркировки на пиво. Оператор системы «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).





В Белоруссии до конца 2021 года обязательная цифровая маркировка будет распространяться на обувь, шины, духи, фототехнику и молочную продукцию; товары легкой промышленности — с марта 2022 года. Оператором государственной информационной системы маркировки товаров «Электронный знак» выступает унитарное предприятие «Издательство «Белбланкавыд».





Интеграция и унификация систем двух стран позволит упростить работу бизнесу и обеспечит беспрепятственное движение товаров между странами, уточнил РБК представитель ЦРПТ. По его словам, уже сделан «огромный шаг по взаимному признанию кодов маркировки для молочной продукции».

Отмена роуминга

В заявлении премьер-министров есть пункт, касающийся формирования единых принципов функционирования рынка связи и информатизации, в том числе отмены роуминга.





Тема отмены роуминга между Россией и Белоруссией обсуждалась в течение нескольких лет. Представители МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) напомнили, что еще с ноября прошлого года абонентские тарифы на роуминг в России и Белоруссии были снижены до уровня, который действует при путешествиях по России. Например, стоимость исходящего звонка в Россию для абонента «МегаФона», находящегося в роуминге в Белоруссии, составляет 5 руб. за минуту, входящего — 3,5 руб. «Мы видим плюсы в возможной унификации законодательств двух стран, это позволит упростить взаимоотношения между операторами связи и сделать условия общения для абонентов еще более комфортными. В частности, снизить тарифы на звонки из России как домашнего региона в Белоруссию и наоборот», — отметил директор по работе с операторами связи и роумингу «МегаФона» Александр Власов. Сейчас звонок из России в Белоруссию обойдется в 39 руб. за минуту.





Еще один собеседник РБК в одном из операторов связи отметил, что законодательство России в области связи «более рыночное и направлено на развитие конкуренции, а в Белоруссии — более дирижистское».

Гарантии для туристов

В сфере туризма Россия и Белоруссия договорились унифицировать гарантии, которые предоставляются туристам при оказании туристических услуг, а также обеспечить защиту прав туриста в случае, если туроператор не может выполнить обязательства. Унификации подлежат также требования для ведения туристической деятельности в части финансовой ответственности туроператора.





Российский закон «Об основах туристской деятельности» гарантирует туристам, находящимся на отдыхе за рубежом, право на экстренную помощь, а также право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта. Для этого туроператоры обязаны ежегодно уплачивать взносы в специальные фонды. Таких отчислений в Белоруссии не предусмотрено — их планировали ввести, но это так и не было сделано, уточняет адвокат Минской городской коллегии адвокатов Юлия Куцер. Схема экстренного вывоза туристов законом также не предусмотрена — каждая ситуация решается индивидуально. В случае банкротства туроператора интересы туриста не защищены законом, а ответственным перед туристом оказывается посредник — турагент, который продал клиенту тур.





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Авторы





Инна Деготькова,





Юлия Кошкина,





Елена Сухорукова,





Анна Балашова,





Людмила Подобедова,





Артём Кореняко,





Георгий Перемитин

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