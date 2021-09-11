«Наша Нива» поговорила с представителями бизнеса, дипломатами, политиками и экономистами. Как оценивать результаты встречи?

«По итогам встречи Путин в очередной раз продемонстрировал, что контролирует Беларусь»

Анализируя политические аспекты встречи, помощник Светланы Тихановской Валерий Ковалевский считает, что все это деструктивно и не отвечает национальным интересам.





«По итогам встречи Путин в очередной раз продемонстрировал, что контролирует Беларусь и принимает судьбоносные решения, а Лукашенко показал чиновникам и силовикам, что у него все еще есть союзник.





Фото: dw.com





Встречами с Путиным и обсуждением карт, которые вытекают из антиконституционного договора о так называемом «Союзном государстве«, приданием этому якобы «значимости», Лукашенко также оттягивает решение действительно значимых для белорусского общества проблем.





А Россия продолжает заниматься политическим авантюризмом, анонсируя каки-то соглашения с тем, кто не признан внутри страны и за пределами.





Тем самым Россия вопреки словам того же Путина и Лаврова о том, что «белорусы должны сами разрешить внутренние противоречия», не дает белорусам их решить самим, ведь они, обещая какие-то кредитные деньги, тем самым поддерживают одну из сторон.





Но смысл в том, что с подписанием этих договоров Лукашенко станет не нужен России.





Их главная задача — усилить контроль над Беларусью, но не путем дорогостоящей и опасной военной оккупации, а более длительным, но и более надежным путем «интеграции», — сказал Ковалевский.





«Как показывает практика, никакого контроля за выполнениями договоренностей в нашем регионе нет»

Один из белорусских дипломатов на условиях анонимности прокомментировал встречу так:





«Лукашенко в 2020 году последовательно разрушил внешнюю и внутреннюю политику Беларуси, закрепив страну в сфере российского влияния с целью остаться у власти.





Официальная риторика его встреч с Путиным напоминает поход за горизонтом — результаты отдаляются, когда к ним приближаешься.





Но реальные последствия «интеграции» пока что не перекликаются с «дорожными картами» — за год Лукашенко согласился на размещение в Беларуси российских военных объектов и вооружения, перенаправление экспорта из литовских портов на российские, применение сил Росгвардии для подавления протестов.





О степени слияния войск можно судить по словам Лукашенко об «одной армии» и уничтожении белорусской культуры в пользу российской — такое наследие оставляет молодежи человек, сильной стороной которого всего два года назад считалась защита независимости.





Что касается самих «дорожных карт», то в бытность в Беларуси Бабича, когда эти процессы активизировались, смысл навязывания этих соглашений объяснялся тем, что россиян очень сильно раздражала роль Беларуси как хаба по поставке серых товаров в Россию.





Кое-что, например, отмену указа о нулевой растаможке, россиянам удалось отменить и без интеграционных карт, я думаю, что и большинство других вопросов можно было решить по крайней мере в рамках ЕАЭС.





Впрочем, как показывает практика, никакого контроля за выполнениями договоренностей в нашем регионе нет: ну был у нас договор о реадмиссии с ЕС, и что, мы его выполняли? Думаю, россияне тоже это всё понимают», — говорит дипломат.

«Единая валюта без бюджетного объединения может вызвать серьезные кризисы»

С экономической частью этих оценок согласна научный сотрудник BEROC (Киев) Катерина Борнукова.









Фото: onliner.by.





«Единая денежно-кредитная политика» это про ставку рефинансирования, про таргетирование инфляции, про размеры денежной массы — в этих вопросах сложно интегрироваться на принципах так называемого «Союзного государства», где предусмотрено якобы равное участие Беларуси и России, так как для этого нужны или одна валюта, или один регулятор, который это будет определять, и вот здесь — тупик.





Как показывает опыт еврозоны, даже единая валюта без бюджетного объединения может вызвать серьезные кризисы, когда у экономик разные тренды — Германии, например, нужен сильный евро, а Греции слабый.





Оба центробанка — и белорусский и российский, — не хотят единой валюты, так как она вредит эффективности денежной политики, которая не может соответствует потребностям каждой экономики по-отдельности.





«Общие платежные системы и платежное пространство» — звучит громко, но скорее всего речь о том, что карты «Мир» и «Белкарт» будут работать на территории двух стран. PayPal например работает в 200 странах мира.





Пока что потерь суверенности экономической политики не видно. Даже в администрировании налогов ограничились косвенными, где чаще всего бывают злоупотребления и попытки использовать Беларусь как оффшор. Можно упомянуть схемы с реэкспортом и растворителями. Я так понимаю, России, которая недополучала налоги, это сильно не нравилось», — говорит Борнукова.

«Даже ЕС не требует налоговой гармонизации»

Мы также спросили мнение о встрече у одного из видных бизнесменов на условиях анонимности.





«Я не вижу реальных возможностей согласовать налоговые кодексы, чтобы не вызвать хаос финансовой системы, не стать при этом налоговым регионом РФ и не потерять суверенитет.





Даже ЕС не требует налоговой гармонизации, в разных штатах США действуют различные налоговые режимы. Если представить, что нам в декабре скажут, что с января переходим на российские налоги — это катастрофа для бухгалтерии, это конец многим существующим бизнес-схемам, конец свободным экономическим зонам и ПВТ.





У стран разные структуры экономики: они зарабатывают на углеводородах, мы зарабатываем на другом, у них малым бизнесом считается одно, у нас другое. Словом, я не думаю, что здесь что-то можно сделать одномоментно, думаю что эта «гармонизация» в нынешнем виде, а значит никак, может тянуться бесконечно.





Но самая важная моя мысль в том, что все эти «экономические карты» в реальности совсем не то, чем нужно лечить проблемы нашей экономики. Наши реальные проблемы совсем другие и договорами с Россией не решаются — это вопрос внутренней экономической политики», — сказал «Нашей Ниве» белорусский бизнесмен.











