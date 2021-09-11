НЕ БЫЛ В СТРАНЕ БОЛЬШЕ 183 ДНЕЙ — О НАЛОГАХ МОЖНО ЗАБЫТЬ?





Михаил Ходосевич,юрист Arzinger Law Offices





В Беларуси работает правило налогового резидентства. Налоговыми резидентами считаются физические лица, которые фактически находятся на территории Беларуси более 183 дней в году.





— При этом фактическое местонахождение является единственным критерием, определяющим статус налогового резидентства. Не учитывается наличие гражданства, вида на жительство или любые другие факторы, — говорят специалисты.





Справка Office Life





Время, на которое человек выезжал за пределы страны на лечение, в командировку и на отдых (если только отдых не длился более 2 месяцев в году), не засчитывается как время нахождения за пределами Беларуси в целях установления статуса налогового резидентства. Аналогично в срок нахождения в Беларуси нерезидента не будет включаться время, которое он провел в Беларуси исключительно в целях лечения или отдыха, а также транзитного проезда через Беларусь.

После определения статуса налогового резидента общее правило налогообложения довольно простое: резиденты платят налоги с доходов, полученных как от белорусских, так и от зарубежных источников. В свою очередь нерезиденты будут обязаны платить налоги в Беларуси только с доходов, полученных в Беларуси.





Доходами, полученными из источников в Беларуси, в том числе признаются:





— дивиденды и проценты, полученные от белорусской организации, ИП;





— страховое возмещение от белорусской страховой организации;





— доходы, полученные от сдачи в аренду и передачи в лизинг или иного использования имущества, находящегося на территории Беларуси;





— доходы, полученные от продажи недвижимости, акций, иных ценных бумаг, долей в уставном фонде белорусских компаний;





— вознаграждение за исполнение трудовых гражданско-правовых обязанностей (выполнение работ, оказание услуг), получаемое от белорусских организаций;





— пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты.





ПРЕРЫВАЕТСЯ ЛИ СРОК НЕРЕЗИДЕНТСТВА, ЕСЛИ ПРИЕЗЖАЕШЬ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ В БЕЛАРУСЬ?





— Для получения статуса налогового резидента не имеет значения, пребывали вы на территории Беларуси более 183 дней подряд или с перерывами, — объясняет Михаил Ходосевич.





Справка Office Life





Срок пребывания на территории Беларуси начинается в день, следующий за днем въезда, и заканчивается днем выезда. Если вы совершали несколько поездок в Беларусь, то засчитанные периоды пребывания суммируются. Главное, чтобы суммарно в календарном году этот срок составлял 184 дня и более.

— На практике иногда возникают случаи, когда данные налоговых органов не сходятся с вашими, — предупреждает специалист. — Если произошла ошибка и вас считают налоговым резидентом, хотя вы им не являетесь, стоит предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие ваше фактическое местонахождение. Например, можно подтвердить даты въезда в страну и выезда из страны справкой из органов пограничной службы.





КАК БЫТЬ С НАЛОГАМИ, ЕСЛИ РАБОТАЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ МЕНЬШЕ 183 ДНЕЙ?





В этом случае человек все еще является налоговым резидентом, ему нужно будет подать налоговую декларацию с указанием дохода, полученного из-за границы. Но не стоит забывать, что Беларусь заключила международные соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами.





Милена Рак, юрист Arzinger Law Offices





— Общее правило такое: если вы работаете на иностранную компанию удаленно из Беларуси, то платите налоги только в Беларуси, если для работы выезжаете в страну работодателя, то вам потребуется платить налоги в том государстве, — уточняет Милена Рак.





Кстати, если налог с зарплаты уже уплачен в иностранном государстве, то в Беларуси можно использовать процедуру зачета. Для этого во время подачи декларации о доходах необходимо представить документы о полученной зарплате и уплате налога в иностранном государстве, подтвержденные налоговым или иным компетентным органом иностранного государства. Другими словами, справку из иностранного налогового органа о том, что налог с полученной зарплаты действительно уплачен за рубежом.





Есть и второй вариант: подать декларацию о доходах вместе с заявлением о зачете и справкой с места работы за рубежом. В справке должны быть указаны суммы зарплаты и удержанных налогов. Затем в течение года вам нужно будет предоставить в белорусский налоговый орган справку из иностранного налогового органа о том, что налоги действительно удерживались.





ПОСТОЯННО ЖИВУ ЗА ГРАНИЦЕЙ, А В БЕЛАРУСИ ПРОДАЛ КВАРТИРУ, МАШИНУ ИЛИ АКЦИИ. НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?





— Да, если имущество находится в Беларуси, а акции принадлежат белорусской компании, — говорят специалисты Arzinger Law Offices, но тут же поясняют особенности, которые нужно учитывать в каждом случае.





Во-первых, следует обратить внимание на специальный порядок уплаты налога, если продажа совершается физическому лицу или иностранной организации. Предоставить декларацию вам нужно будет до фактической продажи имущества. В ней нужно указать предполагаемый доход, который вы планируете получить от сделки. Уплатить подоходный налог также придется до фактической реализации имущества.





При продаже недвижимости уплата налога происходит на основании извещения из налогового органа.





Затем в течение 5 дней после продажи предоставляется декларация с указанием фактического дохода, то есть суммы, которую вы реально получили по договору купли-продажи. На основании этого налоговая производит расчет фактической суммы подоходного налога. Сумма налога, уплаченная исходя из предполагаемого дохода, засчитывается в счет суммы, исчисленной исходя из фактического дохода.





Справка Office Life





Налог не всегда нужно уплачивать самостоятельно. Когда вы совершаете сделку с белорусским ИП или юридическим лицом, то они выполняют роль вашего налогового агента и самостоятельно удерживают необходимую сумму налога из перечисляемых вам средств.





Во-вторых, от подоходного налога освобождаются доходы от продажи в течение последних 5 лет одного дома, квартиры, земельного участка, дачи, гаража, машино-места и некоторых других объектов недвижимости. Например, если вы собираетесь продать один дом и одну квартиру, то налог с полученных доходов платить не придется, а вот если на продажу выставляется две квартиры, то за доход от продажи второй придется заплатить. Такой бонус действует не для всех нерезидентов, а только для тех, у кого есть белорусское гражданство.





В-третьих, стоит учитывать, кому вы собираетесь продать свое имущество. Если вы совершаете сделку с близкими родственниками (родители, усыновители, удочерители, дети, в том числе усыновленные, удочеренные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойственниками (те же категории лиц со стороны супруги или супруга), то ваш доход не будет облагаться налогом.





Получение вида на жительство в другом государстве никак не повлияет на обязанности по уплате налогов.





А ЕСЛИ РАБОТАЕШЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И ПЕРЕВОДИШЬ ДЕНЬГИ НА БЕЛОРУССКУЮ КАРТОЧКУ?





У тех, кто уехал, часто остаются нерешенные вопросы на родине: например, нужно погашать кредит в белорусском банке или платить «коммуналку». Самый простой вариант в этом случае — перевести часть зарплаты на карту белорусского банка. Но как быть в этом случае с налогами?





— В рамках налогового законодательства человек, пребывающий за пределами Беларуси более 183 дней, не будет являться резидентом, и обязанность по уплате налога на зарплату, получаемую в иностранном государстве, на него возлагаться не будет, — уточняет Михаил Ходосевич.





Но, по словам специалиста, вопросы у налоговых органов действительно могут возникнуть.





— В таком случае важно будет иметь необходимые доказательства того, что большую часть года вы проводите за рубежом, как мы описали выше.