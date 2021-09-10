











Следующим по количеству криптоматов континентом является Европа, к которой создатели инфографики из Statista отнесли Россию, и очевидно, Беларусь. Всего на европейском контитенте, по их данным, находится 1263 криптомата.





По данным Statista, пишет Thinktanks.by, первым государством, которое признало биткоин средством обмена, разрешив использовать его бизнесам для ежедневных транзакций, был Сальвадор. Однако в Латинской Америке, где расположено это государство, количество криптоматов по-прежнему невелико и составляет 89 штук на весь континент, из которых в самом Сальвадоре находится 4.





Страны, где расположено большинство криптоматов, не торопятся признать биткоин платежным средством для регулярных операций.