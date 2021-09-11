Лев Львовский. Об этом Myfin.by рассказал старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC)

Не компенсация, а кредит

После переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина была озвучена сумма кредитов, которые РФ выделит белорусским властям – $630 млн до конца 2022 года. Многих эта сумма удивила.





– Почему именно $630 млн, однозначно сказать сложно. Как я понимаю, это кредит в рамках компенсации за налоговый маневр РФ, из-за которого белорусский бюджет, по словам властей, теряет в год по $400 млн при цене нефти в $70 за баррель. Но дело в том, что ранее речь шла о компенсации за налоговый маневр, а не о кредите. Причем не о единовременном кредите, а о деньгах, получение которых будет растянуто более чем на год – до конца 2022-го.





За несколько дней до переговоров началось активное обсуждение другой суммы – $3 млрд долларов.





– Это обычный ход – если хочешь получить что-то, надо просить больше. Нельзя не отметить, что эта сумма всплывает в информационном поле не первый раз. Ранее Лукашенко не раз озвучивал эти 3 млрд долларов, говоря о том, что при строительстве БелАЭС были «сэкономлены» деньги соответствующего российского кредита. И рассуждал о выделении Кремлем этих денег по другой кредитной линии.





(Здесь стоит отметить, что, как цитирует Александра Лукашенко БелТА, вопрос о кредитах на переговорах не стоял: «Я должен признаться, что я просил его (Владимира Путина) о том, что нам не нужны новые кредиты, если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит (это практика Российской Федерации во всем мире), чего-то сэкономим, я его попросил: ты мне отдай эту экономию как кредит. Ответ был такой: подумаем, нас это устраивает, если будут хорошие, выгодные проекты для Беларуси и России»).

Запас на будущее?

Кажется, что $630 млн не очень много. Что для Беларуси значит эта сумма?





– В данный конкретный момент все неплохо: исторический пик по ценам на сырье, которое составляет основу белорусского экспорта, МВФ выделил почти миллиард долларов, пусть и не в «живых» деньгах, а в СДР, но они умозрительно увеличили ЗВР.





Проблема в том, что в будущем не все так радужно и однозначно – если не брать в расчет экспорт, то в остальном – с внутренней конъюнктурой, внутренним потреблением, – все печально. И когда «праздник жизни» на международном рынке завершится (само определение «пиковые» говорит о том, что цены на сырье не могут быть продолжительными и упадут), наш экспорт тоже вернется в норму и уже не сможет тянуть за собой всю экономику.





Кроме того, подключатся санкции, которые хотя были приняты в июне, но имеют отложенный характер. Они не затрагивали контракты, заключенные до 25 июня, но срок этих договоров будет истекать, плюс будет «подключаться» механизм токсичности, когда контрагенты белорусских банков и предприятий будут отказываться от работы с ними, опасаясь возможных последствий.





При этом в 2022 году Беларуси придется отдавать придется порядка $3 млрд долларов на погашение долгов – это огромная для белорусского бюджета сумма. Но, пока власти находятся в хорошем положении, надо запастись деньгами на будущее, когда оно может ухудшиться.Тем более, других источников нет.





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