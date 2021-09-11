



Дважды в год власти (в мае и ноябре) собирают сведения о зарплатах каждого работника на крупных и средних предприятиях, пишут banki24.by. Это позволяет рассчитывать медианную, а не среднюю зарплату.





В чем отличие медианной зарплаты от средней? Медианная зарплата — это такая зарплата, которая делит всю совокупность работников ровно пополам: по 50% работников имеют зарплату выше или ниже медианы.





Среднюю зарплату считают по-иному. Так как чиновники не имеют в любой месяц под рукой данных о зарплатах каждого работника, то среднюю выводят через деление зарплатного фонда на среднесписочное количество работников.





В каждой крупной и средней организации есть высоко- и низкооплачиваемые работники. При расчете средней зарплаты первая категория работников сильнее влияет на среднюю «температуру по больнице».







