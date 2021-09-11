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Стали известны типичные зарплаты в регионах Беларуси в 2021 году

Среднюю зарплату в стране получает абсолютное меньшинство трудового народа. Но есть и другие способы оценить уровень жизни в разных частях Беларуси.


Дважды в год власти (в мае и ноябре) собирают сведения о зарплатах каждого работника на крупных и средних предприятиях, пишут banki24.by. Это позволяет рассчитывать медианную, а не среднюю зарплату.

В чем отличие медианной зарплаты от средней? Медианная зарплата — это такая зарплата, которая делит всю совокупность работников ровно пополам: по 50% работников имеют зарплату выше или ниже медианы.

Среднюю зарплату считают по-иному. Так как чиновники не имеют в любой месяц под рукой данных о зарплатах каждого работника, то среднюю выводят через деление зарплатного фонда на среднесписочное количество работников.

В каждой крупной и средней организации есть высоко- и низкооплачиваемые работники. При расчете средней зарплаты первая категория работников сильнее влияет на среднюю «температуру по больнице».
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