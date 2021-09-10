



Внешнеторговый оборот вырос на 30%, до $50,27 млрд. Экспорт увеличился на 32,2%, до $26,14 млрд, импорт - на 27,8%, до $24,13 млрд.





Основной причиной роста внешнеторгового оборота и профицита является низкая база первого квартала 2020 года, когда резко упали поставки нефти из РФ в Беларусь, пишет interfax.by. Отсутствие поставок от крупных российских НК в первом квартале 2020 года наряду с замедлением деловой активности на традиционных для Беларуси рынках в связи с пандемией коронавируса стало основной причиной падения объема внешней торговли республики по итогам минувшего года в целом.





Во внешней торговле товарами в январе-июле 2021 года сложился дефицит в размере $517,9 млн - в 2,5 раза меньше, чем в январе-июле 2020 года. Экспорт товаров вырос на 36,5%, до $20,45 млрд, при росте импорта на 28,9%, до $21 млрд.





Профицит внешней торговли услугами возрос на 15,8%, до $2,53 млрд, экспорт услуг составил $5,7 млрд (рост на 18,6%), импорт - $3,16 млрд (рост на 20,8%).





В 2020 году внешнеторговый оборот Беларуси сократился на 14,4% относительно уровня 2019 года, до $72,24 млрд, однако сложилось положительное сальдо в размере $1,92 млрд против дефицита в $403 млн в 2019 году.







