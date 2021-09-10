+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

PandaDoc вошла в двадцатку лучших компаний для удалёнки в рейтинге Quartz

Бизнес-издание Quartz составило список лучших компаний для удалённой работы. PandaDoc заняла 12-е место среди крупных работодателей (со штатом более 250 человек).


Рейтинг был составлен на основе опроса, проведённого среди компаний и их сотрудников, пишет Dev.by.  В опросе участвовали компании, в которых работает хотя бы 25 «удалёнщиков». Если в штате более 100 человек, для участия в опросе надо было, чтобы 25% из них работало на ремоуте.  

В рейтинг попали компании, ремоут-сотрудники которых дали 80% положительных ответов на вопросы из восьми категорий: лидерство и планирование, корпоративная культура и коммуникации, удовлетворенность ролью, рабочая среда (work environment), отношение к руководству, обучение и развитие, зарплата и бонусы, и общая вовлечённость (overall engagement).     

Рейтинг разделён на 3 части по размеру компаний. PandaDoc заняла 12-е место среди самых крупных (от 250 человек в штате). 


PandaDoc нанимает на удалёнку в США, Украине, России, Польше и других странах ЕС. В США открыто более 20 таких вакансий, в Украине — 15.  
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]