



Рейтинг был составлен на основе опроса, проведённого среди компаний и их сотрудников, пишет Dev.by. В опросе участвовали компании, в которых работает хотя бы 25 «удалёнщиков». Если в штате более 100 человек, для участия в опросе надо было, чтобы 25% из них работало на ремоуте.





В рейтинг попали компании, ремоут-сотрудники которых дали 80% положительных ответов на вопросы из восьми категорий: лидерство и планирование, корпоративная культура и коммуникации, удовлетворенность ролью, рабочая среда (work environment), отношение к руководству, обучение и развитие, зарплата и бонусы, и общая вовлечённость (overall engagement).





Рейтинг разделён на 3 части по размеру компаний. PandaDoc заняла 12-е место среди самых крупных (от 250 человек в штате).









PandaDoc нанимает на удалёнку в США, Украине, России, Польше и других странах ЕС. В США открыто более 20 таких вакансий, в Украине — 15.