



По его данным, все ИП перейдут на подоходный налог по общему принципу.





Напомню, пишет Оfficelife.media, что этот налог платится с разницы между выручкой и документально подтвержденными затратами, если они у вас, конечно, есть. Останется ли при этом налоговый вычет в размере 20% выручки, пока неизвестно.





Если вычет 20% не уберут, реальная ставка налога для ИП без документально подтвержденных затрат будет 14,4% выручки.





Очень многое из того, что сейчас могут делать предприниматели, передадут самозанятым, которые платят единый налог. Перечень видов деятельности для самозанятых еще писать даже не начали, но сразу предположу, что туда точно не войдут всякие кофейни, мелкий общепит…

По информации эксперта, все, что можно рассматривать как бизнес, по факту для самозанятых будет недоступно. Также ремесленники могут «исчезнуть как класс». Причина в том, что их переведут в самозанятые и повысят налоговую нагрузку. Агроэкотуризм переведут в ИП или отнесут к обычным юрлицам. Налоги для него тоже вырастут.





Эксперт предрекает уход части бизнесов, которые затронет эта реформа, в тень.





В свою очередь, финансистка Ольга Иваненко сообщает, что в Беларуси «упрощенку» могут запретить на только для ИП, но и нотариусов. Она останется только для организаций. С 2022 года ожидаются и такие ограничения для упрощенной системы налогообложения: выручка не должна превышать 1 млн рублей, а число сотрудников в штате – 15 человек.





Как сообщалось, 22 июля Александр Лукашенко потребовал от чиновников разработать новую систему по ИП и самозанятым. По его словам, нельзя удушить деловую инициативу в мелком бизнесе. С другой стороны, его беспокоит рост числа ИП. Этот сегмент он назвал «колоссальным офшором».





Также власти заявляли, что в налоговой системе слишком много льгот. Комитет госконтроля (КГК) сообщал, что на 1 июля было 272,9 тыс. ИП. Годом ранее их было на 3,3% меньше. КГК предложил Минфину поднять налоги для ИП.