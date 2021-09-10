В работе мобильного приложения Альфа-Банка произошел массовый сбой
Приблизительно с 13.00 клиенты Альфа-Банка не могут получить доступ в свое мобильное приложение InSync. При попытке войти в приложение появляется сообщение о том, что отсутствует подключение к сети.
«Сегодня пришла зарплата, а я никак не могу ее просмотреть. Неизвестно, что происходит. Уже рабочий день закончился, а приложение не открывается», — говорит читательница
«Во время запуска приложения многие клиенты сталкиваются с бесконечным процессом загрузки или ошибкой «не удалось подключиться к серверу». Специалисты уже занимаются этой проблемой», — говорится в телеграм-канале Альфа-Банка.
В техподдержке уточняют, пишет Nashaniva.com, что пока нет точных сроков, когда приложение заработает. Банк советует воспользоваться интернет-приложением «Альфа-Клик».
Однако, как пишут пользователи форума Onliner, есть сбои и в работе этого интернет-приложения. Когда все наладится, информации пока нет.
20:13 10/09/2021
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