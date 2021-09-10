Подлинность утекшего документа вызывает сомнения. Даже если он настоящий, то пока неизвестно, на какой стадии находится работа над ним. Возможно, положения из попавшего в Сеть проекта не будут включены в финальную редакцию, которая будет представлена Палате представителей, пишет Reform.by. В прошлом году проект НК попал к депутатам в последние дни перед Новым годом.









Что же такое налог на профессиональный доход в России?





«Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке», — сообщается на сайте Федеральной налоговой службы России.





Воспользоваться налогом могут физлица и ИП. Они переходят в число самозанятых и платят от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке: 4% при получении платежа от физлиц, 6% — от ИП и юридических лиц.





Платящие профессиональный налог должны использовать мобильное приложение «Мой налог». В нем формируется чек на оказанные услуги или проданные товары. Плательщикам не нужно предоставлять отчеты или декларации. Весь учет ведется в мобильном приложении. При этом человек может продолжать работать по найму, а уплачивать профессиональный налог с дополнительных заработков.





На сайте ФНС России приведены примеры такой деятельности:





- удаленная работа через электронные площади,

- оказание косметических услуг на дому,

- сдача квартиры в аренду,

- услуги по перевозке пассажиров,

- продажа продукции собственного производства,

- фото и видеосъемка на заказ,

- проведение праздников и мероприятий,

- юридические консультации и ведение бухгалтерии,

- строительные работы и ремонт помещений.





Перечень видов деятельности заметно шире указанного на сайте. Он определен соответствующим законом.





Для плательщиков профессионального налога есть ограничение по сумме годового дохода. Он не должен превышать 2,4 млн российских рублей (порядка 30 тыс. долларов). При этом при превышении указанного лимита, который контролируется приложением, плательщик должен перейти на другой режим. Физлицо будет платить подоходный, а ИП может выбрать другой специальный режим. С нового года можно будет вернуться на уплату профессионального налога.





ФНС РФ также подчеркивает простоту установки и работы приложения. «Регистрация очень простая. Вместо подписи заявления нужно просто моргнуть в камеру», — указано на сайте.





Что написано в предполагаемом проекте Налогового кодекса Беларуси?





Соответствующие статьи во многом повторяют положения российских законов. В проекте упоминается приложение «Налог на профессиональный доход». Это «программное обеспечение Министерства по налогам и сборам, применяемое физическими лицами с использованием компьютерного устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер), подключенного к сети Интернет, в случаях, предусмотренных главой 33 НК».





Профессиональный доход определяется как «доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют нанимателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам и (или) по гражданско-правовым договорам, а также доход от использования имущества».





В проекте предлагается изложить в новой редакции главу 33 Налогового кодекса. Сейчас она называется «Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц». В проекте глава названа «Налог на профессиональный доход». Таким образом, можно предположить, что данным налогом планируется заменить единый налог.





В соответствии с проектом, плательщиками налога на профессиональный доход будут признаваться физлица. В российской версии это могут быть и ИП. Требования к физлицам-плательщикам, порядок осуществления деятельности а также ограничения по видам деятельности устанавливаются президентом. Таким образом, на данной стадии нельзя предположить, кого коснется новый налоговый режим.





Объектом налогообложения налогом на профессиональный доход предлагается признать средства от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, полученные плательщиками-гражданами от источников в Беларуси, источников за ее пределами, а также в отношении имущества, расположенного на территории страны. Для иных плательщиков под налог попадут только доходы от источников в Беларуси и имущества, расположенного на ее территории.





Проектом определены исключения, какие доходы не попадают под обложение налогом на профессиональный доход. В частности под него не попадут доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, сдачи в наем жилых помещений физлицам (но не для краткосрочного проживания). Всего в проекте 13 исключений, в том числе доходы от беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов.





Налог на профессиональный доход будет заменять физлицу уплату подоходного налога, а также взносов в ФСЗН.





Физические лица не вправе применять иной порядок налогообложения в отношении профессионального дохода.





Плательщик должен будет установить приложение «Налог на профессиональный доход» до получения первого дохода в календарном году. Направить уведомление в налоговый орган о применении налога через приложение. Порядок установки приложения определит МНС. Порядок использования самого приложения определит Совмин.





Налоговый орган проверит, имеет ли право человек на применение данного режима. Если он не соответствует требованиям, определенным президентом, то орган должен будет отказать физлицу в тот же день.





Налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, являющегося объектом налогообложения, включая предварительную оплату, аванс, задаток. Также доход может быть получен в натуральной форме.





Ставка налога в проекте гораздо выше российской. Она определена в 10% в отношении доходов, полученных плательщиками от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. При превышении в течение года суммы доходов нарастающим итогом 60 тыс. рублей, с суммы превышения будет взиматься налог по ставке 20%.





Проектом предусмотрено, что лицо, впервые зарегистрированное в качестве плательщика налога на профессиональный доход, имеет право на уменьшение суммы дохода на сумму налогового вычета в размере 2 000 беларусских рублей.





Платить налог нужно будет раз в месяц. Налоговые органы будут выставлять счета через приложение не позднее 10 числа месяца. Уплатить его нужно до 22 числа. При этом плательщик сможет через приложение предоставить налоговым органам право автоматически списывать налог с его счета.





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Как видим, «дизайн» налога на профессиональный доход во многом совпадает с тем, что было введено в России в 2019 году. При этом сегодня стало известно о подписании 28 союзных программ, одна из которых предполагает унификацию в сфере налогового законодательства. В определенном смысле появление нового налогового режима в предполагаемом проекте НК может свидетельствовать о том, что такая работа идет.





При сравнении белорусского и российского подходов обращает внимание на себя достаточно высокая ставка. Кроме того, пока не ясно, какие виды деятельности попадут под налоговый режим, каков будет порядок ведения такой деятельности. Вместе с тем, с учетом предполагаемого ужесточения налоговых режимов для ИП, новый налог может стать для части из них способом сохранить свою деятельность. Так что, можно ли будет подписать заявление «просто моргнув в камеру», еще большой вопрос.