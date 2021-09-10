Светлана Тихановская во время выступления на Стратегическом форуме в Словении.





Онлайн-конференция организована на площадке Белорусско-российского экспертного диалога, пишет Reform.by. Соорганизаторами являются Центр социально-экономических исследований CASE Belarus и экспертная группа «Европейский диалог» (Россия).





В программе конференции, которая будет проходить с 14 до 19 часов, три панели:





1.Состояние экономики Беларуси и влияние экономических санкций.

2.Экономические реформы в новой Беларуси.

3.Судьба белорусско-российских экономических отношений.





Светлана Тихановская выступит на открытии конференции. Принимать участие в обсуждениях будут члены ее экономической команды Алесь Алехнович и Евгений Бурый и глава кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский.





Другими экспертами с белорусской стороны станут: экономист, президент Центра CASE Belarus Серж Навродский, академический директор Центра BEROC Катерина Борнукова и старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук, член Координационного совета и команды Бабарико Максим Богрецов.





Российскую сторону представят: известный экономист, профессор Сергей Гуриев, научный руководитель группы «Европейский диалог» Евгений Гонтхмахер, профессор экономики и экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, бывший первый зампред правления Центрального банка России Сергей Алексашенко, член Российского совета по международным делам Владислав Иноземцев.





Закроет конференцию гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.