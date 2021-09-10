







Вырученные средства направят на дальнейшее развитие приложения и расширение глобальной команды, в том числе на «привлечение высококлассных специалистов в области инжиниринга, продукта, data science и медицины по всему миру».





За последние два года команда Flo выросла вдвое. К концу 2021-го ее штат по всему миру будет насчитывать 400 человек. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне, а офисы — в Литве, Нидерландах, Беларуси и США.





По данным компании, приложение уже скачали более 200 млн пользователей, при этом платных подписчиков — 1,5 млн.