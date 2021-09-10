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$50 млн привлекла белорусская IT-компания Flo

Разработчик приложения для женского здоровья Flo привлек $50 млн.


Оценка IT-компании достигла $800 млн, сообщает dev.by. 

Вырученные средства направят на дальнейшее развитие приложения и расширение глобальной команды, в том числе на «привлечение высококлассных специалистов в области инжиниринга, продукта, data science и медицины по всему миру».

За последние два года команда Flo выросла вдвое. К концу 2021-го ее штат по всему миру будет насчитывать 400 человек. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне, а офисы — в Литве, Нидерландах, Беларуси и США. 

По данным компании, приложение уже скачали более 200 млн пользователей, при этом платных подписчиков — 1,5 млн.
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