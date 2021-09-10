В Беларуси существенно вырос дефицит кадров
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси на начало осени количество незанятых рабочих мест по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 20%. Зато официальная безработица падает.
Так на 1 сентября 2021 г. на учете в качестве безработных по всей стране состояло всего 7,6 тыс. человек, что на 23,9 процента меньше, чем на 1 сентября 2020 г. (9,9 тыс. человек).
Больше всего официальных безработных на начало этого месяца было, пишет Ежедневник, в Брестской области — 1,5 тысячи человек, а меньше всего — в Минске (меньше 700 человек). Для сравнения: в Витебской области их насчитывалось 1,3 тысячи, а в Гродненской и Могилевской — по 1,2 тысячи.
При этом нанимателями на 1 сентября 2021 г. заявлены сведения о наличии 93,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 20,5 процента больше, чем на 1 сентября 2020 г. (77,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66,4 процента от общего числа вакансий (на 1 сентября 2020 г. – 62,3 процента).
В г. Минске на 1 безработного приходится более 30 вакансий, в Минской области – 20 вакансий, Гомельской – 14 вакансий, Гродненской – 11 вакансий, Могилевской и Брестской – 8 вакансий, Витебской области – 7 вакансий.
Однако фактическая безработица, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда, примерно в 25 раз выше официальной.
Фактическая безработица в первом полугодии составила 4,1% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. Безработными были 205,3 тысячи человек.
Одной из основных причин, по которым безработные белорусы не хотят регистрироваться в центрах занятости, — низкий размер пособия по безработице. Его максимальный размер — две базовые величины (58 рублей). Но по факту средний размер пособия находится в пределах 30 рублей. В Минтруда неоднократно анонсировали планы по повышению этих выплат, однако это до сих пор не было сделано.
Кроме того, официально зарегистрированные безработные для получения пособия обязаны отрабатывать «трудодни» на общественных работах.
18:02 10/09/2021
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