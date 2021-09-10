



Так на 1 сентября 2021 г. на учете в качестве безработных по всей стране состояло всего 7,6 тыс. человек, что на 23,9 процента меньше, чем на 1 сентября 2020 г. (9,9 тыс. человек).





Больше всего официальных безработных на начало этого месяца было, пишет Ежедневник, в Брестской области — 1,5 тысячи человек, а меньше всего — в Минске (меньше 700 человек). Для сравнения: в Витебской области их насчитывалось 1,3 тысячи, а в Гродненской и Могилевской — по 1,2 тысячи.





При этом нанимателями на 1 сентября 2021 г. заявлены сведения о наличии 93,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 20,5 процента больше, чем на 1 сентября 2020 г. (77,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66,4 процента от общего числа вакансий (на 1 сентября 2020 г. – 62,3 процента).





В г. Минске на 1 безработного приходится более 30 вакансий, в Минской области – 20 вакансий, Гомельской – 14 вакансий, Гродненской – 11 вакансий, Могилевской и Брестской – 8 вакансий, Витебской области – 7 вакансий.





Однако фактическая безработица, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда, примерно в 25 раз выше официальной.





Фактическая безработица в первом полугодии составила 4,1% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. Безработными были 205,3 тысячи человек.





Одной из основных причин, по которым безработные белорусы не хотят регистрироваться в центрах занятости, — низкий размер пособия по безработице. Его максимальный размер — две базовые величины (58 рублей). Но по факту средний размер пособия находится в пределах 30 рублей. В Минтруда неоднократно анонсировали планы по повышению этих выплат, однако это до сих пор не было сделано.





Кроме того, официально зарегистрированные безработные для получения пособия обязаны отрабатывать «трудодни» на общественных работах.