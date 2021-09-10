



Например, здесь можно увидеть римские денарии 2—3 века н. э., деньги периода ВКЛ и Речи Посполитой, талеры патагоны нач. 17 в., монеты Советского Союза и памятные монеты Нацбанка.





Кроме того, экспозиция включает также все белорусские банкноты начиная с «зайчиков».





Экспонаты предоставлены первым частным белорусским музеем денег Groshi.





Главный офис «Добробыта» находится в Минске по адресу Коммунистическая, 49.



