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В главном офисе банка "Дабрабыт" открыли музей денег

На стендах музея банка «Дабрабыт» представлены как старинные банкноты и монеты, так и современные деньги.


Например, здесь можно увидеть римские денарии 2—3 века н. э., деньги периода ВКЛ и Речи Посполитой, талеры патагоны нач. 17 в., монеты Советского Союза и памятные монеты Нацбанка.

Кроме того, экспозиция включает также все белорусские банкноты начиная с «зайчиков».

Экспонаты предоставлены первым частным белорусским музеем денег Groshi.

Главный офис «Добробыта» находится в Минске по адресу Коммунистическая, 49.
Источник: nashaniva.com
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