В главном офисе банка "Дабрабыт" открыли музей денег
На стендах музея банка «Дабрабыт» представлены как старинные банкноты и монеты, так и современные деньги.
Например, здесь можно увидеть римские денарии 2—3 века н. э., деньги периода ВКЛ и Речи Посполитой, талеры патагоны нач. 17 в., монеты Советского Союза и памятные монеты Нацбанка.
Кроме того, экспозиция включает также все белорусские банкноты начиная с «зайчиков».
Экспонаты предоставлены первым частным белорусским музеем денег Groshi.
Главный офис «Добробыта» находится в Минске по адресу Коммунистическая, 49.
Источник: nashaniva.com
17:01 10/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение