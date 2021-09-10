Борис Желиба: Снова подфартило?

При этом республиканский бюджет выполнен за семь месяцев с дефицитом в 0,5 млрд рублей. Плюсовали, то есть вышли с профицитом, местные бюджеты и ФСЗН.





Что интересно, по итогам полугодия бюджет сектора государственного управления был исполнен с дефицитом в размере 0,9 млрд рублей, и тут вдруг июль вывел его в плюс.





В июле, когда платятся квартальные налоги, доходы вышли рекордными за всю историю – аж 7,131 млрд рублей – и на 2 млрд превысили расходы.





Столь значительный успех был достигнут волшебным образом в основном за счет сверхплановых поступлений налога на прибыль. Того налога, план по которому в былые годы хронически не выполнялся. Если за январь–июнь налог дал 2,9 млрд, то только за один июль поступления по налогу на прибыль достигли 1,2 млрд рублей.





Намного превышают план и доходы от внешнеэкономической деятельности, составившие за семь месяцев 2,9 млрд рублей, что есть 70,5% годового плана. По главным белорусским экспортным товарам, а это нефтепродукты, калийные удобрения и продовольствие, повысились мировые цены и восстановились доковидные объемы спроса.





Пока производители других стран ограничивали производство, ряд бесперебойно работающих белорусских предприятий разгрузил свои склады и расширил рыночные ниши, в том числе за счет сравнительно невысоких цен и приемлемого качества продукции – традиционных наших фишек.





Как раз одно из следствий коронакризиса, полезное для белорусского экспорта, – глобальный рост цен на многие мировые товары, включая продовольствие. От этого выиграло наше сельское хозяйство. Выиграли в международной торговле и сегодня купаются в прибыли белорусский лесопромышленный комплекс и лесное хозяйство. Особенно лесозаготовки и лесопиление.





На мировом рынке летом цена кубометра пиломатериалов достигала рекордных 400 долларов, а рентабельность этой продукции находится в районе 20–30%. И лес рубят – щепки летят. Хотя лесоустроители утверждают, что перерубов лесосеки нет, деревенские жители этому не верят.





Формированию профицита бюджета способствовала также экономная политика Министерства финансов, которое сокращало запланированные расходы. Например, на расходы по общегосударственной деятельности за 7 месяцев ушло 6,7 млрд рублей, что составило всего 50% от годового плана.





На руку финансовому равновесию пришлась и жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка. Он, как и раньше, «сушит» ликвидность банкам. На последнем кредитном аукционе было удовлетворено заявок только на 80 млн рублей из запрошенных банками 478,6 миллиона.





Тем самым главный регулятор железной рукой ограничивает рост рублевой денежной массы, а в отдельных случаях и уменьшает ее. Поэтому валютный курс белорусского рубля зафиксировался, несмотря на то, что банковская система переживает жестокий кризис из-за продолжающегося оттока валютных депозитов.





В общем, как когда-то говаривал бывший министр экономики Н.Снопков, «если звезды сойдутся»… Так вот пока звезды сходятся удачно для белорусской экономики. А именно: с внешнеэкономическими факторами белорусским властям явно подфартило, как это случалось и в прежние годы.





Однако напрашивается главный вопрос: как долго будет продолжаться новое «белорусское экономическое чудо»?





Аналитики приводят и другие данные. Почему при росте ВВП не увеличивается розничный товарооборот? С ведущих белорусских предприятий продолжают увольнять работников больше, чем принимают, на тысячи человек. Строительство и транспортная сфера не прибавляют.





По-прежнему многие крупные предприятия обременены долгами друг другу и банковской системе. Многие неподъемные долги предприятий перекладываются на бюджет, то есть на всё общество. Никуда не делись обязательства по выплате госдолга.





И, наконец, санкции. Проявление их последствий пока отложено. Когда они развернутся, экспортное чудо, скорее всего, сойдет на нет. Неслучайно рейтинговое агентство S&P недавно подтвердило негативный прогноз для Беларуси.





Экономика – вещь инерционная. И темпов роста экспорта и ВВП, набранных в первые месяцы, на мой взгляд, будет достаточно, чтобы пройти в финансовом отношении нормально этот год и выполнить правительственный годовой план по приросту ВВП на 1,8%.





Но вот как будет складываться под влиянием нарастающих санкций Запада следующий год – в этом, мягко говоря, полная неопределенность.